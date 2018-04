TP HCM: Quầy giao dịch của nhà mạng chật cứng người chờ chụp hình

Nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng ở TP.HCM những ngày này luôn đông nghịt khách tới đăng ký bổ sung hình chân dung, thông tin cá nhân theo Nghị định 49/2017. Đại diện một số cửa hàng của nhà mạng cho biết thời điểm nào trong giờ giao dịch cũng có vài chục người tới đăng ký thông tin cá nhân. Vào buổi tối, số người đến làm thủ tục bổ sung thông tin tại các điểm giao dịch rất đông đúc. Chị Phan Như Thảo (quận 12) cho biết:"Trên đường đi làm về tranh thủ giờ ăn cơm, cứ nghĩ ít khách chị vào bổ sung hình ảnh, nhưng khi vào bên trong rất đông người chờ nên phải đợi một hồi lâu mới xong". Theo Nghị định 49/2017, sau ngày 24/4, những thuê bao di động đều phải có đầy đủ thông tin cá nhân và hình chân dung của cá nhân, nếu không chính xác sẽ bị chặn một chiều. Đây là lý do khiến lượng khách hàng đến các điểm giao dịch của nhà mạng để đăng ký tăng vọt. Trước đó, lãnh đạo Bộ TT&TT cho rằng khi chủ thuê bao đã có CMND chính chủ, các nhà mạng có thể linh hoạt lấy hình trên chứng minh (còn trong hạn) sử dụng bổ sung thông tin. Lãnh đạo Bộ cho rằng cần xử lý vấn đề một cách linh động nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhân viên sẽ chụp hình từng khách hàng. Theo thống kê từ Bộ TT&TT, tính tới tháng 3/2018, vẫn còn 34 triệu thuê bao chưa đăng ký đầy đủ thông tin để phục vụ công tác quản lý viễn thông, hạn chế SIM rác và tin nhắn rác. Với những người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, khi đến đăng ký thông tin sẽ phải photo hộ chiếu, cập nhật hình cá nhân và chữ ký để đăng ký cho số điện thoại của mình. "Nhận được tin nhắn phải bổ sung thông tin trước ngày 24/4 nếu không sẽ bị chặn nhưng mấy hôm nay tôi bận quá, nay ngày cuối tuần mới đi đăng ký được. Mình sử dụng số thuê bao này đã 8 năm nay, kiếm số khác thì dễ nhưng nếu bỏ số cũ đi người thân, bạn bè, đồng nghiệp không biết đường nào mà liên lạc được nên phải đăng ký lại để xài", ông Lê Văn Khoa, quận Gò Vấp, cho hay. Các chủ thuê bao có thể bổ sung thông tin tại điểm giao dịch, các gian hàng lưu động hoặc dùng ứng dụng do nhà mạng cung cấp. Tuy nhiên, tại các điểm giao dịch có khá nhiều người lớn tuổi chọn cách này để đăng ký. "Thời gian khá rảnh nên tôi trực tiếp ra cửa hàng ngồi chờ, được các cô, chú nhân viên hướng dẫn sẽ dễ hiểu và nhanh chóng hơn", bà Trần Thị Thúy, ngụ quận Tân Bình cho biết. Lượng khách tăng cao so với thời gian trước đây nên nhiều điểm giao dịch luôn phải hoạt động hết công suất. Một nhân viên tại điểm giao dịch Viettel cho biết những ngày qua, một quầy xử lý thông tin cho khách hàng hoạt động hơn 1 giờ đã ghim đầy số thứ tự làm xong với hàng trăm cái. Nhiều điểm giao dịch khác phải tăng cường thêm nhân viên, bàn ghế giao dịch. Bà Hoàng Thị Minh Thương, cửa hàng trưởng MobiFone trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp cho biết trong một tuần qua ngày nào lượng khách cũng tăng gấp đôi, trung bình khoảng 1.600 khách/ngày từ 7h30 - 21h00. "Các nhân viên làm việc không ngưng tay. Chúng tôi phải tăng cường thêm chuyên viên từ các phòng ban khác, đặt thêm bàn ghế để giao dịch. Có nhiều thời điểm 21h đóng cửa nhưng lượng khách trong cửa hàng vẫn còn đông", bà Thương cho hay. Các điểm giao dịch của nhà mạng đều bố trí nhân viên hướng dẫn để khách hàng kê khai thông tin nhanh chóng từ bất cứ khu vực nào trong cửa hàng. Khu vực giữ xe bên ngoài của các điểm cũng luôn trong tình trạng quá tải. "Bình thường cửa hàng chỉ có một dãy vài chiếc xe máy nhưng 7 ngày qua ngày nào cũng chật cứng. Khách này chưa kịp ra khách đã đứng chờ chúng tôi sắp xếp chỗ", một bảo vệ điểm giao dịch cho hay. Hiện MobiFone đã có thông báo tiếp tục kéo dài thời gian đăng ký đến sau ngày 24/4 khắp điểm giao dịch. Vào buổi tối, bên ngoài một cửa hàng, các bảo vệ liên tục thông báo cho khách lùi lại thời gian vì bên trong đang quá đông, nhưng nhiều khách vẫn tiếp tục vào để bổ sung thông tin và hình cá nhân.

