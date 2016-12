TP HCM: Nhiều ca cấp cứu vì TNGT đêm Giáng sinh

Hơn 22h đêm 24/12, PV Kiến Thức có mặt tại Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM - bệnh viện tuyến trên được xem là lớn nhất miền Nam. Dù Khoa cấp cứu rất rộng, được trang bị nhiều máy điều hòa nhưng trong đêm Noel 2016 lại trở nên chật chội, ngột ngạt khi có rất đông bệnh nhân vào cấp cứu, trong số đó có không ít ca bị tai nạn giao thông từ các nơi chuyển về. Các bác sĩ, nhân viên y tế đã được huy động tối đa trong đêm nay để can thiệp chuyên sâu cho các nạn nhân. Một bác sĩ cho biết, từ thời điểm này đến dịp lễ hội cuối năm, Tết sắp tới, các bệnh viện luôn trong tình trạng sẵn sàng để cứu chữa vì bệnh nhân thường tăng đột biến. Nằm trên giường cấp cứu, chị P. (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), gương mặt sưng phù còn dính đầy máu, một cánh tay được nẹp chặt vì bị gãy, cho biết gặp nạn khi đang trên đường đi chợ trở về nhà. Người gây tai nạn cho chị P. là ...“ông già Noel”, đang trên đường đi phát quà cho trẻ em”. Một bác sĩ Khoa cấp cứu cho biết: “Theo kinh nghiệm từ nhiều năm trước thì dịp lễ Giáng sinh, mừng năm mới… thời gian càng về khuya đến rạng sáng thì đó mới là cao điểm cấp cứu các ca tai nạn giao thông, đả thương do các nạn nhân say xỉn, chạy xe gây tai nạn”. Khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy những ngày cuối năm, lễ tết... luôn trong tình trạng sẵn sàng. Người nhà các nạn nhân đứng kín phía phòng cấp cứu để chờ tin tức thân nhân của mình. Tại Khoa cấp cứu còn có rất nhiều nạn nhân bị tai nạn giao thông từ các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, An Giang, Bạc Liêu, Long An…chuyển về. Đa số đều bị chấn thương đầu, nghi liên quan đến sọ não phải chuyển về đây để theo dõi, điều trị. Ở các bệnh viện khác như bệnh viện 115, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, BV Nhân dân Gia Định, Đa khoa Khu vực Thủ Đức… nạn nhân đến cấp cứu trong đêm 24/12 vì tai nạn giao thông cũng tăng cao dù kim đồng hồ trong đêm Giáng sinh chưa qua con số 0 giờ.

