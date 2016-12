TP HCM: Bắt gọn hàng chục đối tượng "thác loạn" trong biệt thự

Đến sáng nay (24/12), Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP HCM vẫn đang tạm giữ hàng chục đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó, 5 chiếc ôtô trị giá hàng chục tỷ đồng và nhiều dụng cụ phục vụ cho bữa tiệc “thác loạn” của các đối tượng cũng đang bị tạm giữ, để điều tra.

Căn biệt thự, nơi các đối tượng sử dụng ma tuý tập thể.

Trước đó, qua quá trình trinh sát địa bàn, công an quận 7 phát hiện một căn biệt thự nằm trên đường số 9 thuộc Khu dân cư Him Lam (khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7) được nhiều dân “đại gia” thường xuyên lui tới và có biểu hiện được chọn làm bãi đáp để thác loạn, sử dụng ma túy nên Công an lên phương án triệt phá.