Tóm gọn “siêu đạo chích” lấy trộm hàng chục xe máy ở Hậu Giang

Gần đây, ở tỉnh Hậu Giang xảy ra nhiều vụ đột nhập trộm xe mô tô. Qua kết quả điều tra của lực lượng công an cho thấy, bên cạnh sự ma mãnh của kẻ gian, nguyên nhân còn có phần chủ quan của các hộ gia đình.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt xe mô tô của người dân ở vùng nông thôn Hậu Giang đã bị kẻ trộm đột nhập lấy mất.

Anh Võ Thành Công ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ cho biết, từ trước đến nay, khi đêm xuống, anh chỉ khép hờ cánh cửa nhà trước, rồi xuống ngủ ở nhà sau. Chính sự sơ hở này mà ngày 6/11 vừa qua, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà lấy mất một chiếc xe mô tô và một chiếc điện thoại.

10 ngày sau, ông Lâm Văn Hướng ở xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ cũng bị trộm đột nhập lấy mất 1 chiếc xe máy. Sau nhiều ngày theo dõi, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Toàn.

Phạm Văn Toàn khai nhận, ban đầu đối tượng đi xe ôm vào các xã, lợi dụng những gia đình nào sơ hở, không khóa cửa để đột nhập trộm xe máy .

Trộm xe thành công, Toàn liền thay ảnh của mình vào giấy chứng minh của chủ xe. Sau đó, đối tượng đem lên Thành phố Cần Thơ cầm cố hoặc bán sang Campuchia. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 9 đến nay, một mình Toàn đã lấy trộm 8 chiếc xe máy của người dân.

Đối tượng Phan Văn Toàn tại cơ quan Công an.

Thiếu tá Lê Quốc Hội - Phó Trưởng Công an huyện Long Mỹ cho biết, tất cả các vụ mất trộm đa số bà con để chìa khóa xe trên xe hoặc là để nơi dễ lấy.

Vì vậy, đối tượng sau khi lấy được xe liền lấy luôn chìa khóa xe rồi tẩu thoát dễ dàng, sau đó đem tiêu thụ kèm theo giấy tờ, giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thiếu tá Lê Quốc Hội khuyến cáo người dân trước khi đi ngủ nên xem lại cửa, khóa cẩn thận, tránh đối tượng dễ dàng đột nhập vào nhà. Đồng thời các giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, chìa khóa xe tránh để trên xe.

Đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang đã thu hồi được gần hết số xe do Toàn trộm. Từ nay đến Tến Nguyên đán Đinh Dậu, tình trạng trộm cắp có nguy cơ gia tăng. Bên cạnh tăng cường lực lượng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, ngành chức năng ở Hậu Giang khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là khiến tài sản trong nhà trở thành “mồi ngon” cho bọn tội phạm.