Tối nay sẽ tưởng niệm gần 7.000 người chết vì tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, trong 10 tháng của năm 2017, tại Việt nam có 6.827 người tử vong và 11.785 người bị thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do hành vi tham gia giao thông không an toàn như: Lái xe sai phần đường, làn đường, quá tốc độ, chuyển hướng không quan sát, vi phạm nồng độ cồn… Hoặc có những người điều khiển xe vi phạm mang đến cái chết oan uổng, bất ngờ với những cụ già, trẻ nhỏ còn đang say giấc ngủ trong chính ngôi nhà của mình.



Để tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, tối nay (19/11), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tại TP Pleiku và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 20h10 đến 21h10.

Vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết, hơn 30 người bị thương ở Gia Lai vào tháng 5/2017 vẫn ám ảnh nhiều người.

Được biết, hoạt động này không chỉ Việt Nam mà cả Thế giới cũng tổ chức, đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời khi tham gia giao thông; cùng chia sẻ để phần nào xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống và sự cần thiết phải chấp hành luật giao thông, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.

Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng.

Trước đó, ngày 17/11, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã đến thăm các bệnh nhân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức có gia cảnh khó khăn nhưng gặp phải tai nạn giao thông.

Tại bệnh viện, ông Khuất Việt Hùng, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ trên cả nước nói chung, Bệnh viện Việt Đức nói riêng đã hỗ trợ các điều kiện về nhân lực, vật lực, luôn túc trực cấp cứu kịp thời cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông và người bệnh, đồng thời Ủy ban đã trao 10 phần quà tới các nạn nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, chấn thương chỉnh hình.