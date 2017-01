Toàn cảnh thời tiết Tết Đinh Dậu 2017 trên cả nước

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra dự báo, nhận định xu thế thời tiết Tết Đinh Dậu 2017.



Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, khu vực Bắc Bộ càng gần Tết nhiệt độ sẽ tăng dần, trời ấm áp. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên dịp Tết này phổ biến kiểu thời tiết không mưa, ngày nắng, nhiệt độ ban ngày từ 27-30 độ C.

Thời tiết Tết Đinh Dậu 2017 các vùng trên cả nước phổ biến ấm áp, không mưa. Ảnh minh họa: Zing.

Cụ thể, dự báo thời tiết dịp Tết Đinh Dậu 2017 các vùng trên cả nước như sau:

Khu vực Bắc Bộ, trong đó có thời tiết Hà Nội: Từ ngày 23-25 (26-28 tháng Chạp), sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, nhiệt độ tăng chậm nhưng còn trong ngưỡng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ phổ biến từ 13-15 độ C, sau tăng lên 14-17 độ C và cao nhất vào trưa chiều khoảng 19-22 độ C, khu tây bắc trên 23 độ C.

Từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng Chạp – mùng 3 Tết), trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời ấm áp. Sau đó không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến khu vực, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần.

Khu vực Bắc Trung Bộ: Từ ngày 23 – 25 (26-28 tháng Chạp), có mưa vài nơi, nhiệt độ tăng dần, trời chỉ còn rét nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17- 19 độ C. Từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng Chạp – mùng 3 Tết) nhiệt độ tiếp tục tăng, trưa chiều có nắng nhẹ.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: Từ ngày 24-26/1 (27-29 tháng Chạp) có khả năng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có giông, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ.Từ ngày 27/1 (ngày 30 tháng Chạp), mưa giảm, ngày trời có nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ 21/1-30/1 (23 tháng Chạp - mùng 3 Tết) phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C ở Tây Nguyên và 22-25 độ C ở Nam Bộ, ban ngày nhiệt độ từ 27 – 30 độ C ở Tây Nguyên và 30-33 độ C tại Nam Bộ.

Riêng vùng ven biển miền Đông Nam Bộ có khả năng có mưa, mưa rào rải rác trong thời kỳ từ ngày 24-26/1 (27-29 tháng Chạp).