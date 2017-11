Toàn cảnh Lễ đón Tổng thống Donald Trump tại sân bay Nội Bài

Ngay từ sáng sớm, công tác đảm bảo an ninh chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump tại Nội Bài đã được triển khai và càng trở nên chặt chẽ hơn trước giờ chuyên cơ Air Force One hạ cánh. Trong ảnh, chiếc xe của Tổng thống Trump mang biệt danh “The Beast” (Quái thú) đậu sẵn tại Nội Bài từ chiều. Có thể thấy, cửa xe “Quái thú” được thiết kế cực dày, có khả năng chống đạn rất tốt. Đây được coi là một trong những chiếc xe bọc thép tốt nhất dành cho các nguyên thủ quốc gia. Hàng rào an ninh được bố trí dày đặc, quanh khu vực đón Tổng thống Trump tại Nội Bài. Trong ảnh, hai mật vụ Mỹ quan sát các khu vực xung quanh bằng cách sử dụng xe thang. Chó nghiệp vụ K9 được nữ nhân viên mật vụ sử dụng. Việc kiểm tra an ninh được thực hiện ở mọi khu vực, gồm cả khu vực báo chí tác nghiệp. Khoảng 17h chiều, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/11 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chiếc Air Force One lăn vào khu vực đỗ với xe thang đã chờ sẵn. Thảm đỏ đang được trải từ xe thang xuống mặt đất một quãng xa. Tổng thống Donald Trump xuất hiện ở cửa máy bay. Ông vẫy tay chào tất cả mọi người. Sau khi đến Hà Nội vào chiều tối nay, dự kiến Tổng thống Trump sẽ dự tiệc chiêu đãi nhà nước. Lễ đón chính thức Tổng thống Trump sẽ diễn ra vào sáng 12/11 tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón vào sáng 12/11, Tổng thống Trump sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hợp tác quan trọng và tổ chức họp báo chung. Trưa cùng ngày, Tổng thống Trump sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong ảnh, Tổng thống Donald Trump ngồi trong chiếc xe “quái thú” chuẩn bị di chuyển về trung tâm Hà Nội. Theo lịch trình, chiều 12/11, Tổng thống Trump sẽ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, lên đường đến Manila, Philippines.

