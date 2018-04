Tình tiết mới nhất vụ Cục phó mất trộm gần 400 triệu

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) cho hay, mặc dù cơ quan chức năng đã mời nhiều lần, thế nhưng ông Nguyễn Xuân Quang - Cục phó mất trộm gần 400 triệu không chịu tới làm việc.