Tình tiết kinh hoàng vụ thi thể cháy đen ở khu tái định cư

thi thể cháy đen tại khu tái đinh cư. Công an quận 9 phong tỏa hiện trường vụ nghi án phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen ở khu tái định cư Long Sơn, phường Long Bình. Tối 1/1/2018, Công an quận 9, TP.HCM phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trong vụ phát hiệntại khu tái đinh cư.

Theo Công an quận 9, thi thể người đàn ông được một người dân phát hiện lúc 10h30 sáng cùng ngày tại khu đất trống đầy cỏ rậm rạp ở khu tái định cư Long Sơn, khu phố Thái Bình 2, phường Long Bình, quận 9.

Tại hiện trường thi thể người đàn ông cháy đen, tử thi nằm ngửa trên nền bãi rác đã bị cháy đen chỉ còn tro, phần đầu của nạn nhân bị cháy hết tóc; mắt phải nhắm trong khi mắt trái mở; nhiều phần trên cơ thể biến dạng; cổ chân trái có 2 vết rách da hình tròn khoảng 1cm, 2 chân chống gối, tay trái để trên ngực.

thi thể nạn nhân cháy đen ở khu tái định cư có chiếc xe đạp mini khung xe màu đỏ, yên xe màu vàng, tay lái màu đen dựng chân chống giữa đường. Ngoài ra, nhà chức trách còn thu giữ một nắp nhựa hình tròn màu đỏ nghi có liên quan đến vụ án.

Cạnh thi thể có chiếc xe đạp mini khung xe màu đỏ, yên xe màu vàng, tay lái màu đen dựng chân chống giữa đường. Ngoài ra, nhà chức trách còn thu giữ một nắp nhựa hình tròn màu đỏ nghi có liên quan đến vụ án.

“Hiện Công an quận 9 vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc nên chưa xác định được đây là án mạng hay tự sát. Trước tiên phải tìm ra tung tích nạn nhân vì người đàn ông này chưa rõ nhân thân, lai lịch”, đại diện Công an quận 9 cho biết.

Công an quận 9 đề nghị ai biết gì về thông tin nạn nhân, đặc điểm chiếc xe đạp có liên quan hãy trình báo Công an quận 9.