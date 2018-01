Tình người sau một vụ án mạng

Chiều 28-1, Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang- Đội trưởng Đội trọng án thuộc Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng gọi điện thoại chia sẻ thông tin, gia đình nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra vào tối 25-1 tại địa bàn P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nạn nhân tử vong để lại 4 con nhỏ không có tiền chi phí lo mai táng cho mẹ. Hiện quan tài người mất được đưa về chùa Vu Lan số 84-Núi Thành (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và gia đình kêu gọi mọi người quyên góp kinh phí để lo tang sự. Hình ảnh những người con của nạn nhân ngồi bên thùng quyên góp tiền để lo đám tang cho mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội, gây xúc động cho nhiều người.

CBCS Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng trao số tiền 23 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Là người trực tiếp thụ lý điều tra vụ án mạng này, Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang hiểu rất rõ hoàn cảnh của nạn nhân. Thông qua mạng xã hội và các mối quan hệ quen biết, anh đứng ra vận động được 23 triệu đồng trực tiếp mang đến trao cho gia đình nạn nhân.



Có mặt tại chùa Vu Lan vào lúc 16 giờ ngày 28-1, chúng tôi tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình nạn nhân. Theo anh Đỗ Phú Vĩnh Khoa (1971, trú TP Huế) là anh ruột nạn nhân Đỗ Thị Tố T. (1973, trú tổ 9, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), chị T. quê gốc tại Huế, vào Đà Nẵng lấy chồng và sinh được 4 người con lần lượt là vào các năm 1996, 1999, 2006 và 2007. Chồng chị T. là anh Trịnh Ngọc Thái Bình (1972), hiện đang chấp hành án phạt 2 năm tù giam tại Trại giam An Điềm. Gia đình chị T. thuộc diện hộ nghèo, hiện đang sinh sống trong căn phòng rộng 20m2 tại tầng 3, Khu tập thể Thọ Nhơn.

Chị Trịnh Thị Ngọc Mỹ Nhung (1966, chị ruột của anh Bình), cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân hết sức khó khăn. Trước khi gặp nạn, chị T. làm nghề phục vụ quán Phương Hồng tại P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn. Người con trai đầu không có công ăn việc làm ổn định, các cháu còn lại đều đang đi học. Bản thân anh Bình sức khỏe kém, bị bệnh lao phổi, trước đây mưu sinh chủ yếu bằng nghề xe ôm. Ngày vợ mất, Bình không biết tin vì đến đầu năm 2018 mới mãn hạn tù.

Vì hoàn cảnh khó khăn như vậy nên khi chị T. mất, người thân thống nhất đưa vào chùa Vu Lan và nhờ mọi người quan tâm giúp đỡ lo an táng. Chiều 27-1, qua mạng xã hội, gia cảnh khó khăn của chị T. được chia sẻ và có nhiều người đến tận chùa giúp đỡ. Tính đến 16 giờ ngày 18-1, số tiền chính quyền địa phương và mọi người quyên góp để giúp đỡ cho mẹ con chị T. là hơn 100 triệu đồng. Theo kế hoạch, ngày 29-1, linh cữu người chết sẽ được an táng tại Nghĩa trang Hòa Sơn (Đà Nẵng).

Như chúng tôi đã thông tin, 17 giờ ngày 25-1, sau khi uống bia cùng một số người bạn tại quán nhậu gần cầu Rồng (Đà Nẵng), Vũ Duy Khánh (1962, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) điều khiển xe máy BKS 43K5-3299 đến quán Phương Hồng tại số 227-Hoài Thanh (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn). Tại đây, Khánh gọi 2 lon bia để uống một mình. Khi mới uống được nửa lon thì Khánh thấy bạn gái tên Đỗ Thị Tố T. đang nằm trong phòng ngủ của chủ quán. Khánh đi vào phòng và yêu cầu chị T. đi về. Nghe chị T. nói: "Tau không về", Khánh bực tức, xông đến vị trí bạn gái nằm lấy con dao rọc giấy để trong túi áo đâm vào vùng cổ bên trái của chị T. Thấy nạn nhân chảy máu nhiều, Khánh đưa chị T. đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Do vết thương trúng chỗ hiểm, chị T. tử vong, còn Khánh được CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu) triệu tập đến trụ sở để làm rõ sau đó chuyển cho Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng xử lý theo quy định.

Từ những gì thu thập được, chúng tôi mong có nhiều tấm lòng hảo tâm từ các tổ chức, cá nhân đến với gia đình nạn nhân Đỗ Thị Tố T. Bởi 4 người con của chị T. đang mồ côi mẹ, bố thì đi tù chưa về, không có nơi nương tựa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trịnh Ngọc Đạt Dương, số điện thoại: 0906505494.