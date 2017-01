Tin mới nhất vụ giết nữ sinh bỏ trong thùng xốp ở TP HCM

Lực lượng Công an phong toả hiện trường khu vực xảy ra vụ trọng án.

Tối 13/1, trao đổi với PV, Đại tá Trà Văn Lào, Trưởng Công an quận Gò Vấp xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận phối hợp với Cảnh sát điều tra trọng án Công an TP HCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng