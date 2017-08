Tìm manh mối vụ án mạng từ câu "chém gió" của kẻ giết người

Hơn 7 năm trôi qua, những kẻ gây tội lỗi đã phải trả giá sau song sắt. Còn với những điều tra viên, trinh sát hình sự Công an quận Long Biên (Hà Nội), hành trình phá vụ án mạng được xem là bài học chuẩn mực về công tác đấu tranh với tội phạm.



Tử vong tại nhà hàng xóm

Chiều 9/8/2010 mưa tầm tã. Ông P.H.M. (ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) nhận được tin con trai là P.T.T. (sinh năm 1973) tử vong tại nhà hàng xóm Phạm Văn Diệp (sinh năm 1968). Anh T. đã lập gia đình, thời gian gần đây, người đàn ông này rơi vào trạng thái chán chường, thường tìm đến rượu để giải khuây.

Chiều hôm ấy, một người dân địa phương khi tìm đến nhà Phạm Văn Diệp thì thấy cửa không khóa. Còn còn anh T. nằm bất tỉnh dưới sàn đất, sát ô cửa sổ bắn tung tóe nước mưa.

Hung thủ gây án và vị trí nạn nhân nằm chết . Thời điểm này, chủ nhà đi vắng. Không gian căn nhà cấp 4 vẫn phảng phất mùi rượu. Lay gọi không thấy anh T. cử động, người hàng xóm hớt hải chạy đến thông báo với gia đình nạn nhân. Anh T. ngay sau đó được đưa vào bệnh viện nhưng đã quá muộn.



Bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một vệt máu loang từ mũi, mọi người nghĩ anh T. sang nhà Diệp uống rượu say, lăn ra sàn đất sát cửa sổ ngủ rồi bị dính nước mưa, bị cảm và tử vong.

Chủ nhà Phạm Văn Diệp chiều hôm ấy khi trở về cũng tỏ ra thương xót: “Buổi sáng chú ấy sang, nói tâm trạng buồn chán nên tôi để chìa khóa cửa lại, còn dặn đi đâu thì khóa. Vậy mà…”. Hậu sự của anh P.T.T. được gia đình tổ chức ngay sau đó.

Khai quật tử thi

Mấy ngày sau đám tang, Công an quận Long Biên liên tiếp nhận được đơn của gia đình nạn nhân. Họ cho rằng cái chết của anh T. bị sát hại và cơ quan công an cố tình tha cho hung thủ giết người.

“Đơn tố giác tội phạm đã gắt, đến nội dung... tố cáo anh em công an lại càng gắt hơn. Đơn gửi từ thành phố đến quận, giải thích thế nào gia đình anh T. cũng không chịu nghe”, một điều tra viên nhớ lại.

Cơ sự là bởi mấy ngày sau, tình cờ người nhà anh T. khi ra quán nước gần nhà đã nghe người dân kể: “Thằng Minh “sọ não” nó tuyên bố mấy hôm trước đánh nhau với anh T. Nó quả quyết thế nào anh T. cũng sẽ chết vì đòn hiểm”.

Minh “sọ não” có 1 tiền án về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, cư trú ở phường Thượng Thanh. Theo người dân, trước hôm anh T. tử vong, Minh và nạn nhân đã cãi vã, xô xát nhưng được can ngăn kịp thời.

Khi được mời đến cơ quan công an làm việc, Minh không chối cãi việc đánh nhau với anh T. Nhưng khi rà soát nhân chứng xung quanh nhà Diệp, cơ quan công an loại trừ yếu tố phạm tội của Minh vì anh này không có mặt tại hiện trường.

Trước diễn biến bất thường của sự việc, ngày 28/8, cơ quan điều tra đã mời cơ quan pháp y của Bộ Công an và Công an Hà Nội khai quật tử thi. Dấu vết của vụ án mạng đã phát lộ, nạn nhân P.T.T. bị gãy 12 chiếc xương sườn, 2 phổi xẹp và có 1 vết xước ở phổi.

Như vậy anh T. bất tỉnh, gục ngã tại nhà Nguyễn Văn Diệp không phải do say rượu và bị cảm. Nạn nhân đã bị tác động đến mức gãy 12 chiếc xương sườn, chấn động phổi. Cơ quan giám định kết luận anh T. tử vong do tràn khí, tràn máu khoang màng phổi trái gây suy hô hấp cấp do gãy nhiều xương sườn.

Dấu vết vụ án mạng đã rõ ràng và đồng nghĩa với việc nghi can Minh là kẻ gây án được loại trừ. Bởi nếu hôm ẩu đả với anh T., trường hợp Minh ra tay khiến nạn nhân gãy 12 chiếc xương sườn thì anh T. khó sống được quá 24 giờ. Vậy ai đã ra tay với nạn nhân T.?

Hành trình “mò kim đáy bể”

Người mà ban đầu không ai nghĩ rằng sẽ liên quan đến cái chết của anh T. rốt cuộc đã được cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm, sau khi vụ án được khởi tố điều tra. Đó chính là Nguyễn Văn Diệp - chủ căn nhà cấp 4 nơi phát hiện anh T. tử vong. Chủ nhà sinh năm 1968 sống độc thân, tiền án, tiền sự ghi kín trang giấy A4.

Được mời đến CQĐT, Nguyễn Văn Diệp với “thâm niên” ngồi tù luôn ráo hoảnh: “Em nó đến nhà, tôi còn đưa chìa khóa cửa rồi đi làm từ sáng. Tôi chơi với cả nhà nó, sao giết nó được”.

Không khó để cơ quan điều tra chứng minh được sự thiếu trung thực trong lời khai của Diệp. Ngày 9/8, mãi đầu giờ chiều anh ta mới đến chỗ làm, với tâm trạng khác thường.

Một đồng nghiệp tưởng anh ta mệt, nói đi mua hộ thuốc nhưng Diệp khoát tay: “Bệnh tao chỉ chết chứ thuốc nào chữa được”.

Nguồn tin khác mà cơ quan điều tra thu thập được là trưa hôm hôm vụ việc xảy ra, một số người cả nam lẫn nữ tụ tập tại nhà Diệp ăn uống. Nhưng khi điều tra viên truy hỏi, chủ nhà chối đây đẩy.

Trước đó, trong những lần kiểm tra hành chính, cảnh sát khu vực đã chụp được ảnh một số vị khách thường xuyên có mặt tại nhà Diệp. Khi đề nghị nhân chứng đối chiếu ảnh những vị khách này với nhóm người nhậu nhẹt tại nhà Diệp trưa 9/8, đã có 2 vị khách 1 nam, 1 nữ được nhận diện.

Tiếp tục mở rộng diện rà soát, các trinh sát xác định điểm đến thường xuyên của 2 vị khách ấy là khu vực vườn hoa Gia Lâm. Khoảng 20 đối tượng thường lang thang, tụ tập ở khu vực vườn hoa Gia Lâm được “mời” về Đội điều tra hình sự Công an quận Long Biên. Không ai là người trong 2 bức ảnh đôi nam nữ nhưng thông tin thì có, dù hết sức le lói.

Đám lang thang cũng chỉ biết 2 người lang thang này quê Ân Thi, Hưng Yên. Mất hàng tuần trời, cảnh sát mới tìm ra . Họ là Đặng Quốc Đạt (sinh năm 1993) và chị ruột là Đặng Thị Gấm (sinh năm 1991).

“Một phần nút thắt của vụ án được cởi, khi ra được tung tích kẻ liên quan đến cái chết của nạn nhân T. Nhưng để tìm ra nơi trốn của kẻ này mới là vấn đề. Nếu không, sẽ không thể làm sáng tỏ vụ án”, điều tra viên Trương Quốc Hiên, Đội phó đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên, người thụ lý chính vụ án, nhớ lại.

Và cuộc tìm kiếm bắt đầu trở lại, ở khu vực vườn hoa Gia Lâm, với đám đối tượng lang thang. Gạn lọc, động viên, cảnh cáo, cuối cùng, một đứa trong nhóm đã buột ra thông tin: “Chả phải các chú đã bắt nó rồi, còn tìm kiếm làm gì”. “Bắt hồi nào? Ai bắt?”. “Nó trộm cắp ở phường Ngọc Thụy, giờ chắc xử rồi”. Thì ra Đặng Quốc Đạt sắp bị đưa ra xét xử với tội danh trộm cắp, đang bị tạm giam ở Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội.

Trong cuộc hỏi cung, khi nghe cáo buộc Đạt hành hung khiến anh T. gãy 12 chiếc xương sườn, anh này phản ứng: “Mình cháu đánh chết anh ấy thế nào được. Ông Diệp đánh, thằng Hoan cũng đánh. Cháu chỉ đấm, đá mấy cái thôi. Nhưng trước khi bọn cháu đi. Anh ấy vẫn sống cơ mà”. Thế nhưng, để chứng cứ buộc tội cụ thể hơn cần có thêm lời khai của kẻ thứ ba - đối tượng tên Hoan.

Cũng giống như Đạt, tên tuổi đầy đủ của Hoan là ẩn số. Đạt không biết lai lịch nhân thân của Hoan nhưng lại cung cấp được thông tin hết sức giá trị. Thời gian ngắn trước khi Đạt bị bắt về hành vi trộm cắp, Hoan cũng bị bắt ở Hà Nội vì liên quan đến xe máy.

Lại một hành trình kiếm tìm. Công an quận Long Biên tung một “đề bài” đề nghị phối hợp với công an 30 quận, huyện, thị xã xác minh thông tin liên quan đến nam bị can trong độ tuổi 18 đến 25, tội danh liên quan đến xe máy!

Sau hơn 10 ngày, có trên 200 thông tin về trên 200 đối tượng phản hồi. Tiếp tục khoanh vùng, cho Đặng Quốc Đạt nhận dạng, cuối cùng, kết quả tìm ra được Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1990, quê Thanh Hóa). Tên này bị Công an quận Cầu Giấy bắt, khởi tố tạm giam về tội cướp xe máy. Giống như tên Đạt, nghi can thứ ba đã khai hành vi phạm tội.

Lời thú tội của kẻ chủ mưu

Sau 2 ngày 2 đêm bị đưa về cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Diệp mới chịu thú nhận hành vi phạm tội. Trưa hôm ấy, Diệp đang uống rượu ở nhà cùng nhóm Đạt, Gấm, Hoan và một phụ nữ tên là Lan thì anh T. đến.

Sau mấy chén rượu góp vui, anh T. ngỏ ý thuê nhóm Đạt đánh người vợ đòi ly hôn với giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên, nhóm của Đạt không đồng ý vì cho rằng bản lĩnh của chúng không thể đi đâm thuê chém mướn.

Đến khi anh T. tỏ thái độ bỡn cợt với Lan, Hoan lập tức đứng bật dậy, đạp vào lưng anh T. Thấy vậy, Diệp cũng chứng tỏ vai trò đàn anh, túm tóc, tát anh T. liên tiếp, đồng thời dùng chân đá vào vùng bụng, ngực anh T. Lúc này, Đạt cũng không đứng ngoài cuộc.

Xua đám đàn em bỏ đi, Diệp kéo anh T. sang căn phòng kế bên, để sát cửa sổ rồi tìm cách hô hấp. Tuy nhiên, anh T. ngày càng chìm sâu vào cơn mê man, sau đó tử vong. Sợ hãi, Diệp bỏ mặc nạn nhân, đi đến chỗ làm để tạo bằng chứng ngoại phạm.