Tiết lộ bất ngờ về nhóm thanh niên cầm hung khí chặn đường “xin tiền” tài xế

Tin mới nhất liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm hung khí chặn đường xin tiền các tài xế xảy ra vào tối ngày 29/12, tại cao tốc Hà Nội – Lào Cai (Đoạn qua huyện Phù Ninh), trưa ngày 30/12, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ nhóm đối tượng.



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã lấy tiền của một lái xe khách. Lãnh đạo Công an huyện Phù Ninh cũng xác nhận, nhóm đối tượng đã xin được 400.000 đến 600.000 đồng của các chủ phương tiện đi qua.

Nhóm đối tượng cầm hung khí chặn xe "xin tiền" tài xế.

Trao đổi thêm thông tin về các đối tượng, lãnh đạo Công an xã Phù Ninh cho biết, đã có 8 thanh niên trú tại địa bàn xã này bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc. Những đối tượng này chỉ trong độ tuổi từ 15-17 tuổi, hầu hết đều đã bỏ học, sống lêu lổng, không có công việc ổn định, một số thi thoảng đi làm nhưng chủ yếu vẫn ăn bám bố mẹ.

Trước đó, tối ngày 29/12, một trong số các đối tượng nói trên đã sử dụng trang facebook cá nhân để quay trực tiếp cảnh tượng cùng đồng bọn cầm hung khí, ra đường chặn xe xin tiền hơn 30 phút.

Theo những hình ảnh xuất hiện, nhóm này cầm dao, mã tấu chặn nhiều phương tiện giao thông lại giữa đường, trong đó có một xe khách. Khi phương tiện này dừng lại, nhóm thanh niên tiếp cận ghế tài xế và hét lớn "xin" tiền, số khác cầm dao đi lòng vòng thậm chí còn rượt đuổi và chém một chiếc xe ô tô con khi chủ phương tiện tăng ga bỏ chạy.

Hành vi của nhóm đối tượng gây bức xúc dư luận. Thậm chí nhóm này còn thách thức người dân báo công an rồi liên tục chửi thề.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ.