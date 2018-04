Tiền Giang: Cháy dữ dội nhà máy dệt, huy động hàng trăm chiến sĩ PCCC dập lửa

Nhà máy dệt ở Tiền Giang cháy lớn, hàng trăm cán bộ chiến sỹ cùng nhiều xe chuyên dụng của Tiền Giang và Long An được huy động tới dập lửa.

Tối 29/4, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn ở Khu công nghiệp Long Giang, thuộc xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.

Nhà máy dệt KANGNA VN CO., LTD cháy dữ dội, khói đen kịt bầu trời.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại công ty dệt KANGNA VN CO., LTD trong Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước. Lửa được cho là bắt nguồn từ kho hàng của doanh nghiệp này.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang điều nhiều xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Ngoài ra, Công an tỉnh Long An cũng chi viện 2 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, do gió to, trong kho lại chứa nhiều vật dễ cháy khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 21h, sau 5 giờ kể từ khi phát hiện cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Lúc này, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát, ngăn lửa cháy trở lại.

Xe chữa cháy cùng lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.