Thu 3 khẩu súng trong khi bắt vụ mua bán trái phép gần 7 kg ma túy tổng hợp

Ngày 25-12, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Ngô Quốc Quý (31 tuổi), Nguyễn Vĩnh Tài (28 tuổi), Mai Bích Phương (28 tuổi), và Nguyễn Trọng Phát (26 tuổi, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh) và Lê Tiến Mạnh (28 tuổi, trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép ma túy theo Điều 194 của Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng thể hiện khoảng cuối năm 2015, Ngô Quốc Quý qua mối quan hệ xã hội biết Nguyễn Hoàng Quân có bán ma túy nên Quý làm quen. Sau khi tìm hiểu Quân đồng ý bán ma túy cho Quý. Vụ án được xác định:

Khoảng 8h ngày 30-3-2017 tại trước cửa chung cư Mỹ Đức, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ đội biên phòng đã bắt quả tang đối tượng Tài, Phát, Quý đang giao nhận 1 túi hàng bên trong chứa ma túy có trọng lượng hơn 800 gam là Methamphetamine do Mạnh chuyển đến cho Phát.

Mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý thu giữ 2 khẩu súng (1 súng ngắn và 1 súng dài) và 2 túi lựu đạn chì cùng nhiều loại ma túy khác nhau. Khám xét nhà Nguyễn Vĩnh Tài thu 1 khẩu súng và 2 viên đạn cùng nhiều loại ma túy.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12-2015 đến tháng 8-2016 Quý đã 7 lần hẹn Quân đến khách sạn hoặc chung cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để mua bán ma túy tổng hợp. Sau đó, Quý mang ma túy về nơi ở chia thành gói nhỏ bán cho “khách hàng” vãng lai và con nghiện ở TP Hồ Chí Minh với giá 44 triệu/100g và 180 nghìn đồng/viên.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 2-2017 đến 3-2017 các đối tượng khác trong vụ án đã 4 lần mua ma túy tổng hợp với giá 280 triệu đồng/kg tại Hà Nội và bán cho Quý với giá 360 triệu đồng/kg tại TP Hồ Chí Minh. Số đối tượng này đóng gói ma túy giả làm hàng hóa rồi vận chuyển qua đường sắt từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh cho Quý. Sau đó, Quý bán lẻ cho các con nghiện.

Cáo trạng kết luận từ đầu tháng 12-2015 đến 3-2017 Ngô Quốc Quý cùng các đồng phạm đã mua bán trái phép gần 7 kg ma túy tổng hợp như: Mathamphetamine; Ketamine; MDMA…

Ngoài ra, đối với Nguyễn Hoàng Quân và Ngô Quốc Quý cùng một số đối tượng khác đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở vụ án khác.