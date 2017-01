Thông tin mới vụ bé trai bị cướp sát hại ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt nghi phạm cắt cổ, sát hại bé trai 8 tháng tuổi và đâm chị Phạm Thị Xuân Trang.

Về vụ bé trai bị cướp sát hại ở Bình Dương như Kiến Thức đưa tin, n gày 11/1, Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại bé trai 8 tháng tuổi và đâm chị Phạm Thị Xuân Trang (30 tuổi, quê Long An, mẹ bé trai) bị thương, để cướp tài sản.

Vụ án xảy ra tại phòng trọ ở ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: Ngọc An.

Lực lượng chức năng cho biết sau khi gây án, hung thủ cướp số tiền 10 triệu đồng, nhẫn vàng, điện thoại di động và máy tính bảng của chị Trang.

Theo công an, vụ án mạng xảy ra vào 9h15 ngày 10/1 tại phòng trọ chị Trang ở ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Thời gian này, người dân phát hiện chị Trang bị thương, trong khi con trai 8 tháng tuổi của chị tử vong do vết cắt sâu ở cổ.

Vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.

Anh Lê Minh Hưng, người sống gần phòng trọ chị Trang cho biết: “Sáng xảy ra vụ việc, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu của ai đó. Tôi chạy ra xem xét thì thấy chị Trang bị thương ở cổ, tay bồng con chạy ra đường cầu cứu. Lúc đó, tôi lấy xe máy chở 2 mẹ con chị Trang đến bệnh viện cấp cứu”.

Người này cho biết thêm, chị Trang bị thương, mất nhiều máu nhưng vẫn tỉnh táo. “Chị ấy nói bị cướp dùng dao cắt cổ và nhờ tôi gọi điện báo cho người thân”, anh Hưng nói.

Bà Lê Thị Bông, người cho gia đình chị Trang thuê phòng trọ, nói rằng sự việc diễn ra vào ban ngày nhưng không ai hay biết về tung tích hung thủ. Bà Bông kể thêm: “Vợ chồng Trang đến thuê phòng ở được hơn một tháng. Chồng đi làm công nhân, vợ ở nhà chăm sóc con, họ sống hạnh phúc, hòa thuận với người xung quanh”.

Theo bà Bông, khoảng một tuần trước, một thanh niên đến phòng trọ của chị Trang và ngỏ ý gửi giấy tờ cho một người trong xóm. Tuy nhiên, chị Trang không giúp nên người thanh niên giận dữ và bỏ đi.

Ông Phan Công Thưởng, người nhà nạn nhân, cho biết bé trai 8 tuổi tử vong do vết cắt sâu ở cổ. Trong khi đó, chị Trang bị vết cắt dọc ở cổ, phải khâu 10 mũi và xuất viện vào sáng 11/1.

“Gia đình chúng tôi đưa thi thể cháu về quê chồng của Trang ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai) mai táng. Vợ chồng Trang đang đau buồn, suy sụp tinh thần nên không muốn tâm sự với bất cứ ai”, ông Thưởng cho biết.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “Vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ”.

Cùng ngày, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại nơi xảy ra án mạng để ghi nhận hiện trường và chỉ đạo các đơn vị nghiệp điều tra, truy bắt hung thủ.