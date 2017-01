Thông tin mới nhất vụ chủ cửa hàng bị bắn chết ở SG

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thu giữ cũng như đang làm rõ nhiều tình tiết quan trọng, liên quan đến vụ chủ cửa hàng bị bắn chết gây rúng động dư luận.

Ngày 9/1, Công an TP HCM bàn giao thi thể ông Mai Chí Thiện (45 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) cho gia đình lo hậu sự. Ông Thiện là chủ cửa hàng bị bắn chết xảy ra chiều 8/1 tại nhà số 230 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11, TP HCM gây rúng động dư luận.

Người thân cho biết, hơn 10 năm nay, ông Thiện cùng vợ là bà Huỳnh Thị Kim P. (40 tuổi) và 2 con nhỏ thuê căn nhà tại địa chỉ nói trên để kinh doanh đặc sản Sóc Trăng – Bến Tre (chuyên bán bánh bía, kẹo dừa…). Trong cuộc sống, họ không xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh. Vì vậy, việc ông Thiện bị sát thủ dùng súng giết chết khiến người dân hết sức bàng hoàng.

Sau khi vụ án xảy ra, suốt hơn 24 tiếng đồng hồ qua, các phòng nghiệp vụ của công an TP HCM cùng Công an quận 11 đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và ghi lời khai của các nhân chứng, những người có liên quan. Trong đó cơ quan công an đặc biệt tập trung vào khai thác, bà P. (là vợ của nạn nhân Thiện), là người có mặt tại hiện trường ngay thời điểm xảy ra vụ trọng án.

Cơ quan công an xác định, nạn nhân Thiện tử vong trong tư thế nằm sấp, ngay gần vị trí cửa ra vào của phòng khách. Nguồn thông tin riêng của Kiến Thức cho hay, ông Thiện bị sát thủ bắn 4 phát đạn vào đầu, ngực và bả vai trái. Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ 5 vỏ đạn, trong số đó, có 4 vỏ đạn được xác định thuộc 2 loại súng quân dụng, khả năng là K59 và 1 vỏ đạn bị biến dạng. Công tác khám nghiệm hiện trường được các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM tiến hành một cách cẩn trọng, thu giữ nhiều dấu vết mà nhóm sát thủ còn lưu lại.

“Hiện Công an TP HCM đã tung nhiều lực lượng tinh nhuệ, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra với mục tiêu sớm phá nhanh vụ án”, nguồn tin chia sẻ.

Theo người nhà của nạn nhân Thiện, trước thời điểm bị bắt chết, ông Thiện vừa đi lấy tiền hàng trở về nhà thì xảy ra vụ việc.

Theo người nhà của nạn nhân Thiện, trước thời điểm bị bắt chết, ông Thiện vừa đi lấy tiền hàng trở về nhà thì xảy ra vụ việc.

"Tôi cũng không rõ số tiền chồng tôi lấy được là bao nhiêu; thời điểm chồng tôi bị bắn, số tiền đó có còn hay không?", bà P., bày tỏ trong sự lo lắng.

Một chi tiết khá quan trọng, có thể là mấu chốt liên quan đến nhóm sát thủ gây ra vụ án. Cụ thể, qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an có thu giữ trong thi thể của ông Thiện 3 ĐTDĐ các loại. Nhật ký trong các chiếc ĐTDĐ thể hiện, ông Thiện có liên lạc nhiều lần với đầu số ở Campuchia. Đặc biệt tại phòng riêng của ông Thiện, Công an thu giữ 1 cuốn sổ và nhiều giấy tờ của một số ngân hàng thể hiện việc ông Thiện thường xuyên chuyển số tiền lớn từ TP HCM đi Campuchia.

Ngoài ra, từ công tác hiện trường và qua lấy lời khai của các nhân chứng, những người liên quan, Công an nắm được phương tiện mà 2 đối tượng nam thanh niên sử dụng di chuyển khi gây án là xe máy hiệu Sirius mày đỏ đen.

“Cơ quan điều tra cũng đã có thông tin về biển số của chiếc xe này. Hiện lực lượng Công an đã trích xuất nhiềi hình ảnh của hệ thống camera ở xung quanh hiện trường, tại các chốt giao thông nơi hung thủ đi qua để phục vụ công tác điều tra”, nguồn tin cho biết.

Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.