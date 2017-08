Thông tin chính thức vụ chết đuối khi đang làm việc với công an

(Kiến Thức) - Khi đang làm việc tại Công an phường, Thắng xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn, sau đó được phát hiện đuối nước tại khu vực sông gần đó và tử vong tại bệnh viện…

Công an TP Hải Phòng vừa chính thức thông tin vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới nước sau khi được mời đến trụ sở công an phường Máy Chai (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) làm việc. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Trọng Thắng (SN 1985, ở Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).



Thông tin ban đầu về vụ việc thanh niên chết đuối khi đang làm việc với công an, ngày 18/8/2017, Công an phường Máy Chai (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) triệu tập Nguyễn Trọng Thắng đến trụ sở làm việc. Khoảng 13h30 phút chiều cùng ngày, Thắng xin đi vệ sinh rồi trèo qua ô cửa thoáng nhà vệ sinh, chạy về phía cầu cảng Thủy tinh ở số 9 đường Ngô Quyền, Máy Chai để bỏ trốn.

Khoảng 15h30 phút ngày 18/8/2017, Thắng được phát hiện trong tình trạng đuối nước dưới sông ở khu vực gần cầu cảng Thủy Tinh, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, được đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.

Liên quan đến nguyên nhân Công an phường Máy Chai triệu tập Thắng đến trụ sở để làm việc, theo thông tin từ Công an Thành phố Hải Phòng, trước đó, vào khoảng 6h30 phút ngày 16/8/2017, tại khu vực ngõ 286 Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Nguyễn Trọng Thắng (SN 1985, ở 11/16 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, là đối tượng nghiện ma túy, dùng vũ lực chiếm đoạt tiền của Nguyễn Thành Trung (SN 1977, ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để ăn tiêu.

Đến khoảng 18h30 phút cùng ngày, Nguyễn Trọng Thắng đến Công an phường Máy Chai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Xét thấy hành vi của Thắng có dầu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản, cần thu thập thêm tài liệu nên hồi 16h ngày 17/8/2017, Công an phường Máy Chai đã cho Thắng về. Sau đó, ngày 18/8, Công an phường Máy tiếp tục triệu tập Nguyễn Trọng Thắng đến trụ sở làm việc thì xảy ra sự việc trên.

Ngay khi Thắng tử vong do đuối nước, Công an quận Ngô Quyền đã kết hợp các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...