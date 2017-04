Thời tiết hôm nay 7/4: Miền Bắc trên đà tăng nhiệt dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay (7/4) cho thấy, các tỉnh Bắc Bộ có sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, khu vực Tây Bắc xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 37 độ C. Cụ thể, khi vùng thấp phía Tây hoạt động mạnh hơn và mở rộng phạm vi tác động khiến cho vùng có nắng nóng trên 35 độ tiếp tục mở rộng dù phải đến 20/4 mới bắt đầu lập hạ. Đến trưa, nhiệt độ cao nhất tại huyện Yên Châu sẽ lên mức 37 độ, huyện Mường La (Sơn La) 36 độ, Quan Hoá lên 35 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 35 độ, Tương Dương (Nghệ An) lên 37 độ... Ảnh minh họa: Internet. Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay sẽ nóng nhẹ 30 độ. Dự báo thời tiết trong những ngày tới, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục đà tăng nhiệt, vùng có nắng nóng mở rộng thêm. Hà Nội được dự báo cũng sẽ lên mức 33 - 34 độ C, phá vỡ kỷ lục cao nhất từng ghi nhận trong tháng 4 là 31,7 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 29 - 32 độ, Nam Bộ từ 31 - 34 độ C. Ngoài ra, cũng theo dự báo thời tiết , t rên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 7 độ vĩ Bắc duy trì nên ở khu vực Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 7/4:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng; đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 57 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.