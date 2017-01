Thời tiết hôm nay 19/1: Không khí lạnh tăng cường tràn đến miền Bắc

Tin mới nhất về thời tiết hôm nay 19/1 cho thấy, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm mai nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, có nơi thậm chí dưới 12 độ C. Đặc biệt, từ ngày mai vùng núi có rét đậm.

Ảnh minh họa: Gia đình VN.



Trong khi đó, thời tiết ở Hà Nội được dự báo có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. Các tỉnh miền Bắc cũng sẽ xuất hiện sương mù khá dày đặc vào sáng sớm.



Trong khi miền Bắc rét đậm thì miền Nam thời tiết khá lý tưởng. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên chỉ có mưa nhẹ vời nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Mưa rào chỉ xuất hiện rải rác ở khu vực Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C