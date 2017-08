Thời tiết hôm nay (18/8): Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ lũ quét

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết hôm nay (18/8), nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo KTTVTƯ, dự báo thời tiết hôm nay (18/8), vùng xoáy thấp gây mưa ở Bắc Bộ đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu. Đêm qua và sáng sớm nay (tính đến 1h ngày 18/8) ở Bắc Bộ chỉ còn mưa vài nơi, lượng mưa dưới 5mm…

Dự báo: Vùng xoáy thấp tiếp tục suy yếu và tan dần, sáng nay (18/8) ở vùng Đồng Bằng ven biển còn có mưa rào và dông với lượng mưa từ 5-15mm. Như vậy đợt mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài từ ngày 13-17/8 đã chấm dứt.

Ở phía Nam, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 18/8-19/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đặc biệt tại các huyện:

Thanh Hóa (nguy cơ cao): huyện Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh, Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước;

Nghệ An (nguy cơ cao): huyện Thanh Chương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Ảnh minh họa:

Dưới đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 18/8/2017: Phía Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C Phía Đông Bắc Bộ Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng Đồng Bằng ven biển sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Hà Nội

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C