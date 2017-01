Thời tiết hôm nay 15/1: Mưa lớn diện rộng trên toàn miền Nam

(Kiến Thức) - Thời tiết hôm nay 15/1/2017, miền Bắc trời rét đậm trong khi miền Nam có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu không khí lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13h ngày 15/1 tâm của nó sẽ cách Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu 180km về phía đông bắc. Với diễn biến như vậy thì không khí lạnh cùng hoàn lưu của nó cũng sẽ gây mưa diện rộng cho các tỉnh Quảng Ngãi đến Bình Thuận và cả khu vực Nam Bộ.

Mưa xảy ra đêm 14/1 đến ngày 16/1 với tổng lượng mưa cả đợt là từ 50 - 150mm. Ngoài mưa là trong cơn giông còn xuất hiện cả các hiện tượng là tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm.

Còn ở miền Bắc thời tiết ít thay đổi khi mà nằm sâu trong khối khí lạnh, dự báo thời tiết hôm nay 15/1 trời tạnh ráo, nhiệt độ có tăng nhưng không đáng kể.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác nhiệt độ dao động từ 17 - 19 độ C, thêm nữa trời vẫn khá nhiều mây nên do đó cảm giác rét vẫn rõ rệt.

Vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có gió giật cấp 6-7, biển động.

Dự báo đến 19h ngày 15/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 130km về phía Đông Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có gió giật cấp 6-7, biển động. Khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi - Bình Thuận có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh từ ngày 15 - 16/1 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết cho các vùng trong cả nước ngày 15/1/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16oC, có nơi dưới 13oC, cao nhất từ 17 – 20oC, riêng khu vực Tây Bắc từ 20 - 23o C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16oC, vùng núi có nơi dưới 12oC, cao nhất từ 17 – 20oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC, cao nhất từ 20 – 23oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC, cao nhất từ 25 – 28oC, có nơi trên 28oC.

Khu vực Tây Nguyên: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC, cao nhất từ 25 – 28oC.

Khu vực Nam Bộ: Trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC, cao nhất từ 27 – 30oC.

Khu vực Hà Nội: Trời nhiều mây, xuất hiện mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17oC, cao nhất từ 16 – 19oC.