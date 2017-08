Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Do tác động của dải hội tụ nhiệt đới xu hướng hoạt động mạnh dần lên, từ hôm nay (29/8) tới thứ 5 (31/8), trời nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ C, ban đêm trời mát mẻ 22-25 độ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hình thái gây mưa suy yếu từ 1/9 nên mưa sẽ giảm nhanh.

Từ ngày 1-4/9, miền Bắc chỉ còn mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng thêm 2-3 độ C, cao nhất lên 33 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ dao động 30-31 độ.. Riêng Hà Nội ngày lễ Quốc khánh 2/9 khả năng có mưa rào nhẹ, nhiệt độ 32-33 độ C.

Vào đến miền Trung, các tỉnh Bắc Trung Bộ có kiểu thời tiết khá tương đồng với miền Bắc.

Ngày 29/8 sẽ có mưa mưa rào và dông rải rác, chiều có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ C.

Ngày 30-31/8, nhiều mây, có mưa rào và dông, trong đó ngày 30/8 phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Từ ngày 1-4/9, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội khả năng có mưa rào nhẹ (Ảnh minh họa) Dưới đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước 10 ngày tới



Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 29 đến ngày 31/8, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 07/9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Từ ngày 29 đến ngày 31/8, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 07/9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 29 đến ngày 31/8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 07/9, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 29/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Từ ngày 30/8 đến ngày 7/9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên

Từ ngày 29/8 đến ngày 07/9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Nam Bộ

Từ ngày 29/8 đến ngày 07/9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 29 đến ngày 31/8, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.