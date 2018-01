Thiếu phụ “mất tích” bí ẩn và cuộc gọi điện thoại lạ

Sáng 14/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Dương Duy Khánh (29 tuổi, ngụ ấp Tân An A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin về chị Trần Cẩm Tiên (28 tuổi, vợ anh Khánh), sau gần 10 ngày “mất tích” bí ẩn.

Chân dung của chị Trần Cẩm Tiên. Ảnh: Gia đình cung cấp Theo lời anh Khánh, vào sáng 5/1, chị Trần Cẩm Tiên cùng một vài người thân trong gia đình thuê ô tô đi viếng Mẹ Nam Hải (Quán Âm Phật đài) ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu). Tuy nhiên, khi tất cả mọi người về đến nhà thì không thấy chị Tiên, điện thoại khi đó cũng không liên lạc được.



“Tôi vội đi tìm anh xe ôm chở vợ tôi, thì người này nói đến cầu Định Thành, vợ tôi trả tiền xe ôm rồi vô quán tạp hóa gần đó mua đồ. Họ nói vợ tôi mua chai nước uống rồi lấy điện thoại ra nghe. Vài phút sau thì có người phụ nữ (khoảng 35 tuổi) chạy xe máy đến chở đi đâu không rõ”, anh Khánh kể lại.

Nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra với vợ mình, anh Khánh vội đến công an xã Tạ An Khương Đông (huyện Đầm Dơi) và xã Tắc Vân (TP Cà Mau) trình báo và nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm. Thông tin này được công an xã Tạ An Khương Đông xác nhận.

Trong lúc chờ đợi thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 12h ngày 13/1, anh Khánh bất ngờ nhận được tin, có một người đàn ông gọi điện báo chị Tiên đang bị giam giữ ở cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang).

“Ban đầu người đàn ông gọi điện về xã, sau đó xã điện về ấp và cán bộ ấp cho tôi hay, có một phụ nữ chở vợ tôi qua Campuchia đánh bài, sau đó, người phụ nữ này đánh bài thua và đã bỏ trốn, bỏ vợ tôi ở lại bên đó. Giờ họ điện kêu gia đình cầm 2.000 USD qua chuộc về”, anh Khánh cho hay.

Cũng theo anh Khánh, khi gia đình anh yêu cầu cho gặp chị Tiên, mới đem tiền qua chuộc thì người này không cho và dặn không được báo công an.