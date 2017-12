Thiếu phụ đâm chết hàng xóm đồi bại được toại ngoại để nuôi con nhỏ

CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã quyết định cho người phụ nữ 3 con đâm chết hàng xóm vì bị sàm sỡ sau khi tới nhà uống rượu cùng chồng ...

Vì đang nuôi con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã quyết định cho người phụ nữ 3 con đâm chết hàng xóm vì bị sàm sỡ sau khi tới nhà uống rượu cùng chồng đã được toại ngoại và giao chính quyền địa phương quản lý.

Cơ quan CSĐT đã cho toại ngoại người phụ nữ 3 con đâm chết hàng xóm vì bị sàm sỡ. Ảnh minh họa.

Chiều 29/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Dục - Trưởng Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết, ngày 28/12, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vàng Thị Ngân (tức Vàng Mè Đoan, 25 tuổi), trú tại xã Tả Sử Choóng, về hành vi Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Tuy nhiên, vì đang phải nuôi con nhỏ, cộng thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã quyết định cho Vàng Thị Ngân được toại ngoại để nuôi con nhỏ và giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 16h ngày 17/12, gia đình Ngân ở thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Choóng có tổ chức liên hoan. Ngoài anh em ruột trong nhà còn có Vàng Văn Thường (25 tuổi), là hàng xóm. Sau khi ăn uống xong, chồng của Ngân say rượu đi ngủ, mọi người ra về, còn Thường ở lại.

Khi thấy Ngân đang dọn dẹp ở dưới bếp, Thường cầm theo con dao khống chế, đe dọa và có ý định sàm sỡ nhưng đã bị Ngân cự lại. Lúc này, Thường vẫn lao tới và cầm dao đâm về phía Ngân. Thấy vậy, Ngân giật được con dao và đâm trúng đùi trái của tên hàng xóm có hành động đồi bại.

Ngay sau khi đâm Thường, Ngân đã chủ động gọi điện thoại cho người thân đến sơ cứu, đồng thời báo tin đến Công an xã Tả Sử Choóng để tự thú. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, lại mất nhiều máu nên Thường đã tử vong sau đó.