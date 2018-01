Thiếu nữ xinh đẹp chuyên xâm nhập tài khoản ngân hàng trộm cắp

Ngày 3/1, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam các đối tượng gồm: Phan Văn Minh (SN 1994, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Cà Mau); Trần Thị Loan (SN 1994, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Trần Văn Ngọc (SN 1995, ngụ xã Giao An, huyện Giao Thủy, Nam Định) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1988, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi trộm cắp chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại một Ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Phan Văn Minh. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2017, Ngân hàng này đã phát hiện, một nhóm nam, nữ chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Bước đầu, ngân hàng xác định, 7 tài khoản bị bọn chúng xâm nhập chiếm đoạt với số tiền hơn 300 triệu đồng. Sau đó, ngân hàng đã làm đơn tố giác gửi cho cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an tỉnh Bạc Liêu đã cử điều tra viên xác minh và xác định được, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn truy cập vào hệ thống FinOne (hệ thống quản lý thông tin khách hàng) của ngân hàng. Bọn chúng phát hiện tài khoản nào đã và đang được giải ngân trong hệ thống có số tiền vay lớn liền giả làm khách hàng gọi điện cho Tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi số tài khoản. Sau đó, đăng nhập vào tài khoản rồi đăng ký dịch vụ Internet banking (giao dịch chuyển tiền qua mạng). Hệ thống sẽ gửi một mật khẩu gồm 8 kí tự (gồm chữ cái và số) vào số điện thoại của khách hàng đăng ký trong tài khoản. Để lấy được mật khẩu nói trên, các đối tượng dùng điện thoại di động gọi cho khách hàng giả là “nhân viên ngân hàng đang hỗ trợ giải ngân” đề nghị khách hàng gửi mật khẩu lại để thực hiện giải ngân. Do mất cảnh giác nên khách hàng gửi mật khẩu OTP cho các đối tượng. Nhận được mật khẩu, các đối tượng liền đăng nhập vào tài khoản, thực hiện thao tác chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng khác. Đối tượng Trần Thị Loan.

Qua theo dõi và nắm tình hình, lực lượng trinh sát xác định 2 nghi can chính là Trần Thị Loan và Phan Văn Minh. Loan và Minh từng là cộng tác viên của một Công ty Tài chính một thành viên trực thuộc ngân hàng trên. Do đó, Loan và Minh có thể truy cập vào hệ thống FinOne để đăng ký dịch vụ I2B cho khách hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngày 7/9/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 226b Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra làm rõ. Khoảng cuối tháng 9/2017, Loan và Minh bị bắt giữ.

Qua khám xét nơi ở của 2 đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động các loại, 4 máy tính xách tay, 9 thẻ ATM và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử khác,...

Từ lời khai của Loan và Minh, Công an tỉnh Bạc Liêu đã mở rộng điều tra, đến ngày 24/10/2017, trinh sát bắt giữ Trần Văn Ngọc. Ngày 23/12/2017, trinh sát bắt tiếp Nguyễn Văn Phúc.

Làm việc với công an, bước đầu Minh khai nhận, để thực hiện hành vi, anh ta phân công Loan đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để mua thẻ ATM. Nếu không được thì thuê người rút tiền dùm để đánh lạc hướng cơ quan công an. Phúc và Ngọc giả làm nhân viên ngân hàng để giao dịch với nạn nhân. Minh xâm nhập vào hệ thống FinOne của ngân hàng để đăng ký dịch vụ I2B cho khách hàng. Mỗi phi vụ thành công, bọn chúng chia tiền với nhau tiêu xài hoang phí.

Với hành vi nêu trên, từ giữa tháng 5/2017 đến giữa tháng 9/2017, Minh cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ chiếm đoạt tài sản của 11 người với tổng tài sản trên 500 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ.