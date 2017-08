Thiếu nữ chưa chồng bỏ thai nhi vào sọt rác khai gì?

Ngày 25/8, Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương lấy lời khai những người liên quan làm rõ vụ chị Kim Thị Ngọc T. (24 tuổi, quê Bạc Liêu) bỏ thai nhi vào sọt rác trong nhà vệ sinh bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, nhân viên y tế phát hiện thi thể một thai nhi nam, còn quấn dây rốn, trong sọt rác đặt trong nhà vệ sinh bệnh viện. Bệnh viện thông báo công an phường đến hiện trường làm rõ.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi công an đang ghi nhận sự việc thì nhân viên y tế phát hiện chị Kim Thị Ngọc T. bất tỉnh trong bệnh viện với nhiều biểu hiện nghi vấn như mặt tím tái, trên quần áo có nhiều vết máu. Các y, bác sĩ bệnh viện nhanh chóng đưa chị T. vào phòng cấp cứu để truyền dịch.

Vụ việc gây bàng hoàng cho nhiều người có mặt tại bệnh viện.







Nơi phát hiện thai nhi trong sọt rác.



Chị T. thừa nhận thai nhi trong sọt rác là của mình. Chị khai mình chị tới bệnh viện khám thai. Sau đó chị đi vệ sinh thì thai nhi lọt ra ngoài. Do hoảng hốt, nghĩ mình sinh non, thai nhi không sống nên chị cho thai nhi vào sọt rác mà không thông báo cho y, bác sĩ.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo, cho biết trước đó, qua siêu âm nghi nhận tim thai rất khỏe, không có dấu hiệu bất thường. Sau khi khám thai xong, chị T. đi đâu không rõ. Sau đó, thai nhi được phát hiện trong nhà vệ sinh .

Được biết, chị T. chưa kết hôn. Hiện ở phòng trọ tại Dĩ An cùng một người chú. Sáng cùng ngày người chú này đưa chị đến bệnh viện khám thai rồi về trước.