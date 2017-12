Thầy giáo nghiện vác AK vào rừng buôn ma túy

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã khởi tố bị can, tống đạt lệnh tạm giam đối với Kha Thanh Tài về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Kha Thanh Tài (41 tuổi) trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương từng là giáo viên tiểu học có năng lực nhưng lại nghiện ma túy. Sau đó Tài đã bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong năm 2016, Tài 2 lần bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An và Công an huyện Tương Dương phát lệnh truy nã toàn quốc về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 17-12, phát hiện Tài đang ở trong lán trại, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ. Tại lán trại, các trinh sát thu giữ 1 quả mìn, 1 khẩu súng AK, 17 viên đạn trong đo có 1 viên đã lên nòng, 1 con dao quắm và 5,6 gam heroin.