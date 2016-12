Thanh niên “ngáo đá” khống chế sinh viên làm con tin

Chiều 29/12, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt nóng Nguyễn Minh Tiến, thanh niên "ngáo đá" khống chế người khác làm con tin.

Dùng dao khống chế con tin suốt 2 giờ ở Nha Trang 14h cùng ngày, tại khu nhà trọ trên đường Nhà Thờ (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), Nguyễn Minh Tiến, thanh niên "ngáo đá" đã cầm theo 2 con dao nhọn, bất ngờ xông vào phòng trọ của sinh viên tên Bùi Sơn Hoàng Vũ (20 tuổi, trú huyện Cam Lâm).

Hình ảnh Nguyễn Minh Tiến khống chế nạn nhân Vũ.

Tại đây, Tiến dùng dao khống chế con tin là anh Vũ, rồi kéo lên anh này lên lan can lầu một của nhà trọ.

“Lúc này, Tiến liên tục la hét, dọa giết Vũ. Mọi người trong xóm thấy sự việc nhưng không ai dám xông lên lầu cứu vì sợ bị đâm”, một nhân chứng kể lại.

Sau ít phút khống chế anh Vũ, Tiến dùng dao mang theo đâm con tin này 5 nhát vào vùng ngực, đùi và bụng.

Nguyễn Minh Tiến tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa), có mặt. Tuy nhiên, Tiến vẫn liên tục la hét, dọa giết những ai xông vào. Trong khi đó, anh Vũ máu chảy đầm đìa, khóc lóc van xin Tiến thả mình nhưng bất thành.

“Để tránh kích động đối tượng một mình tôi đã tiếp cận Tiến, thuyết phục anh ta hạ hung khí. Ban đầu đối tượng không chịu nghe, nhưng sau đó đã buông dao, thả con tin. Trong tích tắc tôi đã lao vào quật ngã đối tượng”, trung tá Đỗ Xuân Kiều, tổ trưởng tổ tuần tra Đội Cảnh sát 113 Kiều cho biết.

Tiến được áp giải về trụ sở công an. Tại đây, Tiến khai trước đó đã sử dụng ma túy đá và bị ảo giác. “Em bị ảo giác và nghĩ công an phường đã bắt vợ con em nên em mới khống chế Vũ để gây áp lực, buộc cơ quan công an thả vợ con em ra…”, Tiến khai.

Vũ đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

Theo Vũ, khoảng 13 giờ 30 ngày 29/12, thấy anh này lao vào phòng, cầm theo dao rồi khống chế mình.

“Em thấy anh này luôn mồm nói vợ con bị bắt rồi, và yêu cầu thả vợ con mình ra. Anh ta khống chế em, em van xin đừng đâm. Em né được nhát đâm đầu tiên, nhưng những cú đâm sau em không né được”, Vũ kể.

Theo các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các vết thương của anh Vũ không sâu, không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi được cấp cứu, hiện sức khỏe của nạn nhân đã tạm thời ổn định.

>>> Video: Cua gấp, xe tải lật thảm khốc, suýt đè nát xe máy: