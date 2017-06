Thanh Hóa: Bắt giữ xe quá tải, chủ xe gọi điện đe dọa CSGT

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ xe quá tải. Sau đó, chủ xe gọi điện đe dọa CSGT.

Mới đây, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bắt giữ 3 xe ô tô của doanh nghiệp có dấu hiệu quá tải, thay đổi thành thùng xe, kích thước xe. Lãnh đạo doanh nghiệp có xe quá tải bị giữ đã gọi điện đe dọa lực lượng chức năng.

Thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân cho hay, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Thọ Xuân do đồng chí Lê Thanh Tân - Phó đội trưởng làm tổ trưởng đã phát hiện và tạm giữ 3 xe ô tô có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, thay đổi kích thước, thành thùng xe.

Ba chiếc xe vi phạm tải trọng gồm xe ô tô tải biển kiểm soát: 36C- 130.03 của Công ty xây dựng và Đầu tư Phát triển nông thôn Miền Tây; xe ô tô biển kiểm soát 36C- 145.23 của Công ty đầu tư và phát triển Sông Chu và xe ô tô biển kiểm soát 36C- 150.70 của Công ty TNHH Thoan Nụ.

Xử lí nghiêm xe vi phạm tải trọng, thay đổi kích thước, thành thùng xe không đúng quy định. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Riêng xe 36C-130.03 của Công ty xây dựng và đầu tư Phát triển nông thôn Miền Tây ngoài lỗi vi phạm chở quá tải , còn vi phạm cải tạo thành thùng xe, thay đổi kích thước xe.

Điều đáng nói, khi lực lượng công an yêu cầu kiểm tra hành chính, tài xế có biểu hiện không hợp tác . Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, tài xế không xuất trình giấy tờ mà đóng cửa xe bỏ đi. Không những vậy, sau khi sự việc xảy ra, đại diện lãnh đạo công ty này còn gọi điện đe dọa lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Được biết trước đó, doanh nghiệp này đã từng vi phạm lỗi tương tự và viết cam kết nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.

Hiện, Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ các phương tiện trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.