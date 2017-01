Thảm án chồng sát hại vợ, mẹ vợ: Xót xa lễ tang ngày cận Tết

Trong tang lễ trước khi di quan của con dâu được làm lễ an táng sau vụ thảm án, ông Binh đã thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi tới gia đình thông gia.

Như đã thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng 19/1 tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) xảy ra thảm án nghiêm trọng. Đối tượng Bùi Kim Hiền (SN 1974) xuống tay sát hại vợ là chị Lê Thị Nhung (SN 1974), mẹ vợ bà Vũ Thị Hoà (SN 1946) và đâm trọng thương bố vợ là ông Lê Xuân Lược (SN 1941).

Hôm nay (20/1), gia đình đã tổ chức tang lễ cho chị Nhung và bà Hòa. Căn nhà cấp bốn nằm sâu trong ngõ bao trùm không khí tang thương và tiếng khóc của người thân nạn nhân.

Căn nhà chị Nhung sinh sống, nơi xảy ra thảm án. Ảnh: Đ.Tuỳ



Hướng ánh mắt đau buồn về phía di ảnh của con dâu, bà Bùi Thị Ặp (SN 1949, mẹ chồng nạn nhân) cho biết: "Sau khi khám nghiệm tử thi hoàn tất, cơ quan công an đã bàn giao thi thể con dâu và bà thông gia cho 2 gia đình lo hậu sự. Vào lúc 14 giờ chiều nay, gia đình tôi làm lễ an táng cho con dâu tại nghĩa trang địa phương”.

Gục đầu bên di quan của mẹ, cháu Bùi Kim Hùng (SN 1998, con lớn chị Nhung) như người mất hồn và khóc ngất. Từ khi nhận được người thân thông báo sự việc, Hùng không còn giữ được bình tĩnh vì cùng lúc Hùng đã mất đi hai người thân yêu nhất của mình.

Lúc còn mẹ, cuộc sống gia đình đã khốn khó, giờ không còn mẹ nữa càng khiến cho tương lai của 2 anh em Hùng trở nên mờ mịt.

Nhớ lại sự việc, ông Bùi Kim Binh (SN 1948, bố chồng chị Nhung) cho hay, khoảng 23 giờ đêm ngày 18/1, khi gia đình ông đang ngủ thì được người thân thông báo Hiền (con trai ông) đến nhà bố vợ chém người. Thấy vậy, ông Binh chạy xuống nhà gọi chị Nhung nhưng không thấy con dâu trả lời.

“Lúc này tôi chạy đi báo công an, còn vợ tôi và cháu Hiếu (con thứ hai nạn nhân) chạy xuống nhà thì thấy con dâu tôi nằm bất động trên giường, trên trán có máu và đã tử vong. Một lát sau lực lượng công an có mặt và bắt con trai tôi về trụ sở UBND xã, sau đó Hiền được dẫn giải về Công an tỉnh Hưng Yên”, ông Binh nghẹn ngào

Cách đó 300m là gia đình bà Vũ Thị Hoà (mẹ vợ Hiền) cũng chìm trong không khí tang thương. Theo phong tục của địa phương, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, di quan của bà Hoà đã được an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Lưu Xá.

Hàng nghìn người đến dự lễ tang chị Nhung. Ảnh: Đ.Tuỳ



Trao đổi với PV, ông Phạm Như Công - Chủ tịch UBND xã Hồ Tùng Mậu cho hay, chị Nhung và Hiền sinh được hai con trai là cháu Bùi Kim Hùng (1998) hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Xây dựng Hà Nội và cháu thứ hai là Bùi Kim Hiếu (đang học lớp 6).