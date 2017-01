Tết cổ truyền đầm ấm của kiều bào Việt khắp năm châu

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh trò chuyện với khách mời trong chương trình mừng Tết cổ truyền diễn ra hôm 21/1. Hơn 300 khách mời là người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại khu vực thủ đô Washington D.C. và phụ cận đã tham dự. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Nghệ sỹ đàn bầu Trà My của Nhà hát Tuổi Trẻ và du học sinh Thanh Tú song diễn đàn tranh trong sự kiện Tết Cộng đồng dành cho kiều bào Việt Nam tại Canada hôm 8/1. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Ngày 21/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức gặp mặt mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại trung tâm văn hóa, hội nghị lâu đời Albert Hall ở thủ đô Canberra. Đại sứ Lương Thanh Nghị thông báo năm qua Việt Nam đã đưa được những lô xoài đầu tiên vào thị trường Australia và dự kiến thanh long cũng sẽ được cấp phép xuất khẩu sang xứ sở chuột túi. Ảnh: Facebook Đại sứ Lương Thanh Nghị. Trong chương trình đón Tết cổ truyền tối 21/1, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường bày tỏ cảm xúc nhớ quê hương của người Việt khi Tết đến, xuân về. Đại sứ khẳng định dù đi đâu những người con Việt Nam cũng hướng về Tổ quốc. Ảnh: VietnamPlus. Ngày 22/1 tại thủ đô Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Tết Cộng đồng Xuân Đinh Dậu cho bà con Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện các dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện tại Hàn Quốc khẳng định tấm lòng luôn hướng về cội nguồn ở Việt Nam, cam kết sẽ giáo dục con cháu không bao giờ quên nòi giống. Ảnh: VietnamPlus. Tối 16/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức sự kiện Tết Cộng đồng dành cho kiều bào. Chương trình có các tiết mục văn nghệ do đoàn nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam công tác tại Bắc Kinh trình diễn. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Tối 19/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ tất niên 2016, đón chào Tết Cộng đồng 2017. Đại sứ Thạch Dư cho biết Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ năm và là đối tác thương mại lớn thứ ba tại Campuchia. Ảnh: Facebook. Chương trình đón Tết Nguyên đán được Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức vào tối 23/1 với 300 khách mời, trong đó có Tổng thống thứ năm Cộng hòa Indonesia Megawati. Bữa tiệc có các món ăn truyền thống đặc trưng ngày tết như bánh chưng, giò, chả, canh măng, nem rán… Ảnh: Facebook Đại sứ Hoàng Anh Tuấn (thứ sáu từ phải sang). Đại sứ Luận Thùy Dương lì xì cho các em nhỏ trong buổi tiệc mừng Xuân Đinh Dậu do Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức tối 18/1. Ảnh: Facebook Đại sứ Luận Thùy Dương. Chương trình đón xuân năm nay được Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tổ chức sớm từ hôm 8/1. Trước khi kết thúc 3 năm nhiệm kỳ, Đại sứ Trương Triều Dương (góc phải) nhắn nhủ kiều bào Việt Nam nỗ lực duy trì bản sắc văn hóa truyền thống, yêu thương hỗ trợ nhau với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Chương trình có nhiều tiết mục văn nghệ do các sinh viên, học sinh Việt Nam tại Philippines biểu diễn. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Chiều 22/1, tại thủ đô Madrid, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tổ chức đón Tết Đinh Dậu. Liên hoan năm nay có sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết và một số gia đình người Tây Ban Nha từng nhận con nuôi Việt Nam từ những năm 2000. Ảnh: Facebook Phó Đại sứ Lý Đức Trung. Ngày 21/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Đinh Dậu. Đại sứ Ngô Thị Hòa (ngoài cùng bên phải) đã trao số tiền quyên góp của đại sứ quán cho dự án trùng tu, xây dựng lại trường Mầm non - Tiểu học Khâu Táo (Xín Mần, Hà Giang) do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Đại học Thái Nguyên và huyện đoàn địa phương bảo trợ. Ảnh: Facebook. Không gian chương trình "Hương Tết Việt" được tổ chức tại thủ đô Prague của Cộng hòa Czech tối 20/1 tái hiện các biểu tượng văn hóa như Văn Miếu tại Hà Nội và chùa Linh Mụ tại Huế. Ảnh: Phó Đại sứ Vũ Văn Minh. Chương trình Tết Cộng đồng dành cho kiều bào Việt đang sống ở Ấn Độ kết hợp lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đã diễn ra vào tối 18/1 tại thủ đô New Dehli. Chương trình mang đến nhiều phần trình diễn mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Ảnh: Facebook Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tổ chức Tết Cộng đồng 2017 với sự tham dự của hơn 100 gia đình người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây vào hôm 20/1. Đại sứ Phạm Bình Đàm (phải) chia sẻ đây là xuân thứ 3, "xuân tạm biệt" của ông trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại UAE. Ảnh: Facebook Đại sứ Phạm Bình Đàm. Đại sứ quán Việt Nam tại Uzbekistan tổ chức tiệc mừng xuân Đinh Dậu cho bà con cộng đồng tại Tashkent. Khách mời được thưởng thức các món ăn cổ truyền ngày Tết như giò, bánh chưng, hành muối, canh măng...mang đậm hương vị quê hương. Ảnh: Facebook. Chương trình Tết Cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc có tiết mục biểu diễn lân sư rồng và võ cổ truyền Vovinam của các thành viên Hội Văn Lang Võ Đạo Maroc. Theo Đại sứ Trần Quốc Thủy, chủ tịch hội là một người gốc Việt Nam và nhiều lần đưa võ sinh tham gia các kỳ đại hội võ cổ truyền tại Việt Nam. Ảnh: Facebook Đại sứ Trần Quốc Thủy. Cộng đồng người Việt tại Algeria tham gia chương trình mừng Xuân Đinh Dậu do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức ngày 19/1. Đại sứ Phạm Quốc Trụ cho biết hợp tác về lao động giữa hai nước đã khá chặt chẽ từ những năm 80-90 của thế kỷ trước với sự có mặt của hàng nghìn chuyên gia, công nhân Việt Nam làm việc tại Algeria trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và xây dựng. Ảnh: VietnamPlus.

