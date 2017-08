Tên cướp đục tường trốn khỏi nhà giam sa lưới

Ngày 17/8, Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt được Đặng Cao Trí (46 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) khi hắn đang lẩn trốn tại xưởng gỗ thuộc ấp Tân Bình (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Theo cảnh sát, Trí là bị can trong vụ án cướp tài sản tại xã Tân Khánh Đông.

Trí (tóc bạc) và can phạm cùng gây ra vụ cướp. Ảnh: C.A

Đầu tháng 3, Trí cùng với Nguyễn Văn Phường (28 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) mang theo gậy tự chế, có luồn sẵn dây điện đến quán cà phê tại xã Tân Khánh Đông. Lợi dụng quán vắng người, cả hai đã dùng gậy tự chế đã cắm sẵn vào ổ điện chích vào người nữ chủ quán.

Khi nạn nhân bị tê giật, ngã xuống nền nhà, Trí và đồng phạm cướp điện thoại rồi nhanh chân bỏ trốn.

Gây án xong, cả hai lên Bình Dương làm thuê. Quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt được Trí và Phường. Họ bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.

Quá trình bị tạm giam, Trí đã đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và xin đến làm thuê tại xưởng gỗ ở Đồng Nai.

Sau hơn hai tuần truy xét, nhờ sự hỗ trợ của Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cùng người dân, cảnh sát đã tìm ra nơi lẩn trốn của Trí.