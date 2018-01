Táng tận lương tâm, lừa bán cả vợ sang Trung Quốc lầy tiền ăn chơi

Chị Cầm (22 tuổi ở Nghệ An) biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc đã năn nỉ chồng đưa về nhưng không được chấp thuận. Dương khuyên vợ ở lại và sẽ trừ 40 triệu đồng gia đình chị này đang nợ anh ta.

Vụ việc lừa bán vợ sang Trung Quốc được tờ Zing thông tin:

Ngày 25/1, thiếu tá Lô Văn Thao, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lữ Văn Dương (24 tuổi) và Lữ Văn Khoa (29 tuổi), cùng ở huyện Tương Dương để điều tra về hành vi Mua bán người.

"Sau khi lừa vợ đang sống ly thân ở Việt Nam qua Trung Quốc làm ăn để hàn gắn lại tình cảm, bị can Dương đã nhờ Khoa bán vợ mình cho người đàn ông bản địa với giá 250 triệu đồng rồi lấy 30 triệu về quê tiêu xài", thiếu tá Thao nói.

Khoa (áo len) và Dương tại cơ quan công an. Ảnh: P.H.

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2017, Khoa gạ Dương sang Trung Quốc làm ăn và gợi ý đưa người vợ của anh này đang sống ly thân là chị Khun Thị Cầm (22 tuổi) đi cùng. Sau khi qua Trung Quốc, Dương đồng ý để Khoa bán Cầm cho người đàn ông bản địa với giá 70.000 nhân dân tệ (tương đương 250 triệu đồng Việt Nam). Sau khi nhận được 30 triệu đồng, Dương quay về Việt Nam sinh sống.

Cơ quan chức năng cho biết khi chị Cầm biết bị bán đã năn nỉ chồng đưa về nhưng không được chấp thuận. Dương khuyên vợ ở lại và sẽ trừ 40 triệu đồng gia đình chị này đang nợ anh ta.