Tận mục 18 bảo vật quốc gia tụ hội tại Hà Nội

Từ 10/1, lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày 18 bảo vật quốc gia Việt Nam giúp khách tham quan khám phá. Trống đồng Ngọc Lũ từng được phát hiện tại xã Như Trác, huyện Lý Nhân, sau đó được chuyển về thờ tại đình làng Ngọc Lũ, Hà Nam. Trống Ngọc Lũ đẹp nhất, nguyên vẹn và có hình dáng cân đối, hài hòa nhất trong những trống Đông Sơn đã phát hiện. Hoa văn của trống trang trí vô cùng phong phú, hoàn hảo, tinh mỹ. Ngoài các mô típ hoa văn hình học còn có các vành, băng hoa văn chính tả thực cảnh diễu hành hóa trang, hát đối đáp, đánh trống, giã gạo... Thông qua đó, công chúng thấy lại được phần nào đời sống vật chất, tinh thần, tư duy khoa học và thế giới tự nhiên đương thời. Trống Hoàng Hạ phát hiện tại xóm Nội Thôn, làng Hoàng Hạ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là Hà Nội). Trống đồng Hoàng Hạ là loại trống H1 điển hình, kiểu dáng, đề tài hoa văn trang trí độc đáo còn khá nguyên vẹn. Bình vẽ thiên nga có kích thước lớn nhất, nguyên vẹn nhất trong sưu tập hiện vật độc bản, khai quật từ tàu đắm Cù Lao Chàm, thành phố Hội An (Quảng Nam). Hoa văn chủ đạo chiếm không gian lớn nhất ở giữa thân bình vẽ phong cảnh với 4 con thiên nga theo tích “Phi, Minh, Túc, Thực”, một con đang dang cánh bay, một con nghển cổ kêu, con rúc đầu vào cánh ngủ và con còn lại đang kiếm ăn. Chuông chùa Vân Bản có từ thời Trần là chiếc chuông cổ nhất, đồng thời có kích thước lớn nhất, uy nghi nhất của nền văn minh Đại Việt, có niên đại thế kỷ 13 - 14 (thời Trần). Chiếc chuông có kích thước cao 125 cm, núm cao 20 cm, đường kính miệng 74 cm. Nơi phát hiện tại biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Trống đồng Cảnh Thịnh là hiện vật độc bản trong phức hợp trống đồng Việt Nam. Tạo hình trống thể hiện sự độc đáo khi mô phỏng theo kiểu trống da truyền thống. Hoa văn trang trí chính đúc nổi đề tài Tứ linh mang ý nghĩa biểu trưng cho đất nước thái bình thịnh trị, xã hội an lạc và Long Mã cõng Hà Đồ, Thần Quy chở Lạc Thư, hai biểu tượng khởi nguyên của Kinh Dịch – tư tưởng triết học của người Á Đông về quy luật của sự biến đổi. Thống gốm hoa nâu có từ thời Trần, thế kỷ 13 - 14. Kích thước cao 57 cm, đường kính miệng 35 cm, đường kính đáy 34 cm. Bảo vật này được phát hiện ở Đền Trần, Nam Định, năm 1972. Thống gốm hoa nâu là một tác phẩm độc đáo hoàn hảo nhất so với những đồ gốm được phát hiện cùng thời kỳ. Thạp đồng Đào Thịnh có từ văn hóa Đông Sơn, thạp đồng là di vật tiêu biểu sau trống đồng và chủ yếu chỉ xuất hiện trong phạm vi phân bố của nền văn hóa này. Trong hàng trăm chiếc thạp đã phát hiện thì thạp Đào Thịnh có kích thước lớn nhất, hoa văn trang trí phong phú, chặt chẽ, tinh mỹ và độc đáo nhất. Đặc biệt trên nắp thạp có gắn đối xứng tâm 4 khối tượng nam nữ đang giao hoan, loại tượng mới gặp duy nhất trong nghệ thuật Đông Sơn. Ngục trung nhật ký là tác phẩm văn học gồm 133 bài thơ chữ Hán do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Quảng Tây (Trung Quốc), 1942 - 1943. Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” do Hồ Chí Minh soạn thảo, là lời phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946. Lời kêu gọi này được phát ra vào sáng ngày 20/12/1946. Sách Đường Kách mệnh là tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc) những năm 1925 – 1927, do Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành bí mật và chuyển về nước. Hiện vật Môn hạ sảnh ấn được làm từ đồng có niên đại 1377 (đời Trần Huệ Tông). Ấn có kích thước cao 8,5 cm, dài 7,3 cm, rộng: 7,3 cm. Nơi phát hiện tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Cây đèn hình người quỳ là một hiện vật độc bản, đại diện cho nghệ thuật cổ tiêu biểu, độc đáo vào thời kỳ cuối văn hóa Đông Sơn, có sự giao lưu với văn hóa Hán. Cây đèn thể hiện kỹ thuật đúc tài khéo và phản ánh thảm mỹ cảm quan về vũ trụ của cư dân cổ giai đoạn này. Ấn sắc mệnh chi bảo là hiện vật có núm hình rồng cuốn. Lưng ấn khắc 2 dòng chữ Hán: Thập tuế hoàng kim, trọng nhị bách nhị thập tam lượng lục tiền. (Vàng 10 tuổi, nặng 223 lạng 6 tiền - khoảng 8,3 kg) và Minh Mệnh bát niên thập nguyệt cát nhật tạo. (Ấn được đúc vào ngày lành tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 8, 1827). Mặt ấn đúc nổi 4 chữ triện Sắc mệnh chi bảo. Ấn được dùng để ban cấp cáo sắc cho văn võ cùng phong tặng thần và người. Là hiện vật độc bản, biểu trưng cho quyền lực nhà Nguyễn, có giá trị đặc biệt trong sưu tập kim bảo triều Nguyễn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo được làm từ vàng có niên đại thời Lê Trung Hưng, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709). Ấn cao 6,3 cm, dày 1,10 cm, cạnh 10,84 cm x 10,84 cm. Tượng hai người đàn ông cõng nhau thổi kèn là pho tượng sinh động nhất trong hệ thống tượng Đông Sơn. Tượng miêu tả hai người đàn ông đóng khố, đầu chít khăn, đeo khuyên tai lớn chạm vai. Người cõng trong tư thế khom lưng, hai tay vòng ra sau ôm đỡ người ngồi trên lưng, hai chân như đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Người được cõng đang say sưa thổi khèn. Tượng được thể hiện theo khối thủng, có nhiều góc cạnh và nhiều đường cong lượn, đòi hỏi kỹ thuật khuôn đúc phức tạp. Sắc phong thần thần đóng dấu "Sắc mệnh chi bảo" được làm vào năm 1850 (thời vua Tự Đức). Sắc phong phong tặng mỹ hiệu cho Diệu Vận Linh thần hoá tôn thần, thành hoàng làng xã An Vĩ, Đông An (nay là Khoái Châu, Hưng Yên). Mộ thuyền Việt Khê, thuộc văn hóa Đông Sơn, là loại quan tài bằng thân cây khoét rỗng, có kích thước lớn nhất trong số những mộ thuyền đã phát hiện ở Việt Nam. Bên trong mộ chứa 109 đồ tùy táng gồm chủ yếu là đồ đồng, bao gồm các loại hình vũ khí, nhạc khí, công cụ lao động và đồ dùng sinh hoạt. Tuy nhiên, các đồ trong mộ đang được đem đi triển lãm tại Đức. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 5/2017.

Từ 10/1, lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày 18 bảo vật quốc gia Việt Nam giúp khách tham quan khám phá. Trống đồng Ngọc Lũ từng được phát hiện tại xã Như Trác, huyện Lý Nhân, sau đó được chuyển về thờ tại đình làng Ngọc Lũ, Hà Nam. Trống Ngọc Lũ đẹp nhất, nguyên vẹn và có hình dáng cân đối, hài hòa nhất trong những trống Đông Sơn đã phát hiện. Hoa văn của trống trang trí vô cùng phong phú, hoàn hảo, tinh mỹ. Ngoài các mô típ hoa văn hình học còn có các vành, băng hoa văn chính tả thực cảnh diễu hành hóa trang, hát đối đáp, đánh trống, giã gạo... Thông qua đó, công chúng thấy lại được phần nào đời sống vật chất, tinh thần, tư duy khoa học và thế giới tự nhiên đương thời. Trống Hoàng Hạ phát hiện tại xóm Nội Thôn, làng Hoàng Hạ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là Hà Nội). Trống đồng Hoàng Hạ là loại trống H1 điển hình, kiểu dáng, đề tài hoa văn trang trí độc đáo còn khá nguyên vẹn. Bình vẽ thiên nga có kích thước lớn nhất, nguyên vẹn nhất trong sưu tập hiện vật độc bản, khai quật từ tàu đắm Cù Lao Chàm, thành phố Hội An (Quảng Nam). Hoa văn chủ đạo chiếm không gian lớn nhất ở giữa thân bình vẽ phong cảnh với 4 con thiên nga theo tích “Phi, Minh, Túc, Thực”, một con đang dang cánh bay, một con nghển cổ kêu, con rúc đầu vào cánh ngủ và con còn lại đang kiếm ăn. Chuông chùa Vân Bản có từ thời Trần là chiếc chuông cổ nhất, đồng thời có kích thước lớn nhất, uy nghi nhất của nền văn minh Đại Việt, có niên đại thế kỷ 13 - 14 (thời Trần). Chiếc chuông có kích thước cao 125 cm, núm cao 20 cm, đường kính miệng 74 cm. Nơi phát hiện tại biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Trống đồng Cảnh Thịnh là hiện vật độc bản trong phức hợp trống đồng Việt Nam. Tạo hình trống thể hiện sự độc đáo khi mô phỏng theo kiểu trống da truyền thống. Hoa văn trang trí chính đúc nổi đề tài Tứ linh mang ý nghĩa biểu trưng cho đất nước thái bình thịnh trị, xã hội an lạc và Long Mã cõng Hà Đồ, Thần Quy chở Lạc Thư, hai biểu tượng khởi nguyên của Kinh Dịch – tư tưởng triết học của người Á Đông về quy luật của sự biến đổi. Thống gốm hoa nâu có từ thời Trần, thế kỷ 13 - 14. Kích thước cao 57 cm, đường kính miệng 35 cm, đường kính đáy 34 cm. Bảo vật này được phát hiện ở Đền Trần, Nam Định, năm 1972. Thống gốm hoa nâu là một tác phẩm độc đáo hoàn hảo nhất so với những đồ gốm được phát hiện cùng thời kỳ. Thạp đồng Đào Thịnh có từ văn hóa Đông Sơn, thạp đồng là di vật tiêu biểu sau trống đồng và chủ yếu chỉ xuất hiện trong phạm vi phân bố của nền văn hóa này. Trong hàng trăm chiếc thạp đã phát hiện thì thạp Đào Thịnh có kích thước lớn nhất, hoa văn trang trí phong phú, chặt chẽ, tinh mỹ và độc đáo nhất. Đặc biệt trên nắp thạp có gắn đối xứng tâm 4 khối tượng nam nữ đang giao hoan, loại tượng mới gặp duy nhất trong nghệ thuật Đông Sơn. Ngục trung nhật ký là tác phẩm văn học gồm 133 bài thơ chữ Hán do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Quảng Tây (Trung Quốc), 1942 - 1943. Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” do Hồ Chí Minh soạn thảo, là lời phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946. Lời kêu gọi này được phát ra vào sáng ngày 20/12/1946. Sách Đường Kách mệnh là tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc) những năm 1925 – 1927, do Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành bí mật và chuyển về nước. Hiện vật Môn hạ sảnh ấn được làm từ đồng có niên đại 1377 (đời Trần Huệ Tông). Ấn có kích thước cao 8,5 cm, dài 7,3 cm, rộng: 7,3 cm. Nơi phát hiện tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Cây đèn hình người quỳ là một hiện vật độc bản, đại diện cho nghệ thuật cổ tiêu biểu, độc đáo vào thời kỳ cuối văn hóa Đông Sơn, có sự giao lưu với văn hóa Hán. Cây đèn thể hiện kỹ thuật đúc tài khéo và phản ánh thảm mỹ cảm quan về vũ trụ của cư dân cổ giai đoạn này. Ấn sắc mệnh chi bảo là hiện vật có núm hình rồng cuốn. Lưng ấn khắc 2 dòng chữ Hán: Thập tuế hoàng kim, trọng nhị bách nhị thập tam lượng lục tiền. (Vàng 10 tuổi, nặng 223 lạng 6 tiền - khoảng 8,3 kg) và Minh Mệnh bát niên thập nguyệt cát nhật tạo. (Ấn được đúc vào ngày lành tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 8, 1827). Mặt ấn đúc nổi 4 chữ triện Sắc mệnh chi bảo. Ấn được dùng để ban cấp cáo sắc cho văn võ cùng phong tặng thần và người. Là hiện vật độc bản, biểu trưng cho quyền lực nhà Nguyễn, có giá trị đặc biệt trong sưu tập kim bảo triều Nguyễn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo được làm từ vàng có niên đại thời Lê Trung Hưng, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709). Ấn cao 6,3 cm, dày 1,10 cm, cạnh 10,84 cm x 10,84 cm. Tượng hai người đàn ông cõng nhau thổi kèn là pho tượng sinh động nhất trong hệ thống tượng Đông Sơn. Tượng miêu tả hai người đàn ông đóng khố, đầu chít khăn, đeo khuyên tai lớn chạm vai. Người cõng trong tư thế khom lưng, hai tay vòng ra sau ôm đỡ người ngồi trên lưng, hai chân như đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Người được cõng đang say sưa thổi khèn. Tượng được thể hiện theo khối thủng, có nhiều góc cạnh và nhiều đường cong lượn, đòi hỏi kỹ thuật khuôn đúc phức tạp. Sắc phong thần thần đóng dấu "Sắc mệnh chi bảo" được làm vào năm 1850 (thời vua Tự Đức). Sắc phong phong tặng mỹ hiệu cho Diệu Vận Linh thần hoá tôn thần, thành hoàng làng xã An Vĩ, Đông An (nay là Khoái Châu, Hưng Yên). Mộ thuyền Việt Khê, thuộc văn hóa Đông Sơn, là loại quan tài bằng thân cây khoét rỗng, có kích thước lớn nhất trong số những mộ thuyền đã phát hiện ở Việt Nam. Bên trong mộ chứa 109 đồ tùy táng gồm chủ yếu là đồ đồng, bao gồm các loại hình vũ khí, nhạc khí, công cụ lao động và đồ dùng sinh hoạt. Tuy nhiên, các đồ trong mộ đang được đem đi triển lãm tại Đức. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 5/2017.