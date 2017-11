Tài xế ôtô túm áo, đấm liên tiếp vào mặt thiếu úy CSGT

Ngày 11/11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tạm giữ Phạm Văn Giới (47 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, vào 17h15 chiều 8/11, thiếu úy Vũ Đình Thanh thuộc Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Thuận An làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn với ĐT 743 (phường An Phú, thị xã Thuận An). Lúc này, thiếu úy Thanh phát hiện ông Giới lái ôtô bán tải lạng lách, chạy vào làn đường dành cho xe máy rồi bóp còi inh ỏi nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Giao lộ xảy ra vụ việc. Ảnh: Ngọc An.

Thấy cảnh sát ra tín hiệu, ông Giới lái xe chạy sát vị trí của thiếu úy Thanh rồi phanh gấp làm anh này phải chạy ra chỗ khác để né tránh.

Lúc xuống xe, ông Giới đến chỗ viên cảnh sát rồi lớn tiếng chửi bới, túm cổ áo và đấm liên tiếp vào mặt chiến sĩ này. Khi thiếu úy Thanh vùng chạy ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ thì ông Giới lao vào giật 2 điện thoại rồi ném xuống đường.

Người đàn ông còn cầm ghế sắt đập vào tay trái của chiến sĩ cảnh sát giao thông gây thương tích.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt, khống chế ông Giới và giao cho cơ quan điều tra xử lý. Tại cơ quan điều tra, ông Giới thừa nhận hành vi đánh cảnh sát giao thông.

Theo công an, thiếu úy Thanh bị đa chấn thương, trầy và bầm cẳng tay trái, sưng nề gò má trái và đuôi mày trái. Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh bất thường ở xương đòn trái.