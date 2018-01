Tài xế ô tô "điên" đâm chết 5 người đã ra trình diện

(Kiến Thức) - Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô con gây tai nạn khiến 5 người chết ở Hà Giang đã đến công an trình diện.

Trưa nay 3/1, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, tài xế ô tô đâm chết 5 người đã ra trình diện. Danh tính tài xế là Lương Công Hiếu (SN 1989, quê ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

“Lúc 10h sáng nay, tài xế đã ra trình diện. Bây giờ chúng tôi đang khai thác, tài xế khai là một chuyện nhưng sau đó lại còn phải kiểm tra lời khai", Đại tá Canh thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 14h45 chiều 2/1, chiếc ô tô mang BKS 23A – 046.54 mất lái tông 5 công nhân đang thi công cáp điện và đảo giao thông giữa đường.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 2 công nhân tử vong tại chỗ và 3 công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đều tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng đã đến hiện trường ô tô tông 5 công nhân để xử lý.

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ở Hà Giang .

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân; Khởi tố vụ án vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, xem xét, kiểm tra hồ sơ và quá trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, các vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trước đây đối với lái xe gây tai nạn.