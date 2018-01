Tại sao cứ cận tết, Hà Nội lại cải tạo, cắt xén nhiều tuyến đường?

Ùn tắc giao thông luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Thủ đô mỗi dịp tết đến. Năm nay, cho dù Hà Nội có nhiều nỗ lực để cải thiện tình hình giao thông cuối năm nhưng không vì thế mà nỗi ám ảnh này dễ dàng bị xua tan khi nhiều tuyến đường thi nhau duy tu, cải tạo. Nhiều tuyến phố có mặt cắt ngang nhỏ như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh... bị quây tôn để phục vụ thi công. Phần mặt đường chỉ rộng khoảng 3-4m, trở thành "điểm đen" ùn tắc giao thông. Cả tháng nay, một đoạn trên phố Đại Cồ Việt (khu vực gần nút giao Đại Cồ Việt - Phố Huế) trở thành công trường. Nhiều đoạn chắn tôn nham nhở, lộ những mảnh tôn sắc nhọn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rác thải, gạch vữa xung quanh khu vực thi công. Khoảng 3 tháng nay, đường đê Nghi Tàm, Âu Cơ hạ cốt để thi công cầu vượt An Dương - Thanh Niên. Hiện tại, các công nhân đang thay thế một phần kết cấu đê đất, bằng kết cấu tường chắn sử dụng bê tông cốt thép, tổng chiều dài khoảng 1.100m. Dự án này được thi công với hi vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

Tuy nhiên, cung đường này gần chợ đầu mối Long Biên, lượng người tham gia đông đúc, khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng tắc nghẽn.

Tuy nhiên, cung đường này gần chợ đầu mối Long Biên, lượng người tham gia đông đúc, khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Nhiều người băn khoăn, tại sao cứ đến gần Tết, nhiều công trình giao thông thi nhau duy tu, cải tạo, trong khi năm rộng tháng dài không chủ động làm, tránh bị dồn vào cuối năm...

Ùn tắc giao thông luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Thủ đô mỗi dịp tết đến. Năm nay, cho dù Hà Nội có nhiều nỗ lực để cải thiện tình hình giao thông cuối năm nhưng không vì thế mà nỗi ám ảnh này dễ dàng bị xua tan khi nhiều tuyến đường thi nhau duy tu, cải tạo. Nhiều tuyến phố có mặt cắt ngang nhỏ như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh... bị quây tôn để phục vụ thi công. Phần mặt đường chỉ rộng khoảng 3-4m, trở thành "điểm đen" ùn tắc giao thông. Cả tháng nay, một đoạn trên phố Đại Cồ Việt (khu vực gần nút giao Đại Cồ Việt - Phố Huế) trở thành công trường. Nhiều đoạn chắn tôn nham nhở, lộ những mảnh tôn sắc nhọn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rác thải, gạch vữa xung quanh khu vực thi công. Khoảng 3 tháng nay, đường đê Nghi Tàm, Âu Cơ hạ cốt để thi công cầu vượt An Dương - Thanh Niên. Hiện tại, các công nhân đang thay thế một phần kết cấu đê đất, bằng kết cấu tường chắn sử dụng bê tông cốt thép, tổng chiều dài khoảng 1.100m. Dự án này được thi công với hi vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

Tuy nhiên, cung đường này gần chợ đầu mối Long Biên, lượng người tham gia đông đúc, khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng tắc nghẽn.

Tuy nhiên, cung đường này gần chợ đầu mối Long Biên, lượng người tham gia đông đúc, khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Nhiều người băn khoăn, tại sao cứ đến gần Tết, nhiều công trình giao thông thi nhau duy tu, cải tạo, trong khi năm rộng tháng dài không chủ động làm, tránh bị dồn vào cuối năm...