Sự thật về người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em tại Hưng Yên

(Kiến Thức) - Thông tin của Công an huyện Văn Giang, đối tượng bị người hành hung do lấy trộm điện thoại chứ không phải bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội…

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc một người đàn ông đi ô tô bị vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên, ngày 4/5, một lãnh đạo Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên khẳng định, sau khi điều tra làm rõ không có vụ việc bắt cóc nào xảy ra trên địa bàn. Người bị dân đuổi đánh do nghi bắt cóc trẻ em thực chất là đối tượng trộm cắp.

Theo lãnh đạo Công an huyện Văn Giang, đối tượng được làm rõ là Trần Văn Ph. (39 tuổi), trú xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), được xác định là đối tượng trộm cắp chứ không phải bắt cóc trẻ em.

Chiếc Vios màu đen mang BKS 34A-18694 của Ph.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, đại diện Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho biết, từ thông tin của Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên), Trần Văn Ph. (39 tuổi, ở xã Đức Chính, Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) bị người dân thôn Khúc (xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) hành hung do lấy trộm điện thoại chứ không phải bắt cóc trẻ con như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng hơn 17h chiều 2/5, ông Đỗ Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Phụng Công (huyện Văn Giang) nhận thông tin về việc người dân trong xã bắt giữ một người đàn ông vì nghi ngờ người này có hành vi bắt cóc trẻ em .

Theo lời kể của người thân bé gái 9 tuổi, khi cháu đang ngồi ở nhà hàng xóm thì bỗng xuất hiện người lạ, chạy vào nhà bế bé lên chiếc xe ô tô mang BKS: 34A - 186xx để sẵn ngoài cổng. Một số người dân địa phương nghe tiếng tri hô đã kịp thời bắt được người lạ mặt này. Khi kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô của Ph. có nhiều điện thoại di động, visa đi Trung Quốc.

Được biết, chiều 3/5, cơ quan Công an huyện Văn Giang cũng đã về nhà đối tượng tiến hành khám xét nhà để điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.