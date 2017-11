Sự thật hài hước vụ lái xe taxi mất tích bí ẩn

Tin mới nhất liên quan đến vụ tài xế Lê Hồng Quân (SN 1986, quê huyện Thanh Liêm, Hà Nam, trú phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lái xe taxi mang BKS 30A – 329.19 chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình rồi mất tích bí ẩn, ngày 20/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tìm thấy.



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình, ngay sau khi xảy ra vụ việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, anh Quân mất tích không phải là vụ giết người, cướp tài sản nên đã chuyển hướng điều tra. Sau 7 ngày điều tra tích cực, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), Công an Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Cần Thơ, Bình Dương…, Công an tỉnh Ninh Bình đã lần ra tung tích tài xế Quân ở TP Cần Thơ.

Anh Lê Hồng Quân.

Tuy nhiên, anh Quân sau đó lại di chuyển lên Bình Dương. Đến khoảng 11h30, ngày 20/11, Công an tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy anh này tại thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và mời về Ninh Bình làm việc.

Thừa nhận với cảnh sát, anh Quân cho biết, do muốn tìm cuộc sống mới anh này lái xe bỏ về Ninh Bình rồi dùng dao lam tự rạch tay để máu rơi ra ghế, mặt táp lô, sàn xe, tháo sim điện thoại…, tạo một hiện trường giả để gia đình không tìm thấy.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.