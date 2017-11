Sự thật gây "sốc" vụ chiến sĩ công an mất tích bí ẩn

Thông tin mới nhất vụ chiến sĩ công an mất tích theo báo Lao Động:

Sáng 1/12, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động Online cho biết Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành các thủ tục tước quân tịch theo qui định của ngành đối với chiến sĩ công an Lê Hoàng Phúc (SN 1996; ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng). Lý do là vì Phúc được xác định không bị bắt cóc, không bị tống tiền như thông tin trước đó. Hiện tại, Phúc vẫn bình thường, gần đây có thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng tại TP HCM nhưng lại không trở về nhận công tác tại Công an Sóc Trăng.

Trước đó, vào chiều 29/11, đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, xác nhận Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đang báo cáo Tổng cục Công tác chính trị (Bộ Công an) để xin hướng xử lý trường hợp này. Bởi vì, theo quyết định Phúc được phân công về Công an tỉnh Sóc Trăng nhưng chiến sĩ này chưa đến làm thủ tục tiếp nhận.

"Chúng tôi xác định Phúc giống như trường hợp bỏ ngũ. Công an Sóc Trăng xác định Phúc đang bình thường chứ không có chuyện bị bắt cóc, tống tiền như thông tin trước đó. Lúc đầu chúng tôi cũng hơi lo cho tính mạng của Phúc trước thông tin trên. Tuy nhiên, sau thời gian rất ngắn, chúng tôi xác định Phúc là trường hợp bỏ ngũ bình thường và hiện đang tìm hiểu thêm lý do về Phúc".

Như đã thông tin, sau khi chiến sĩ Phúc "mất tích", bà Phạm Thị Út Em (mẹ anh Phúc) cho biết gia đình bà bất ngờ nhận hàng chục cuộc gọi có mã quốc gia Campuchia. Theo đó, một người đàn ông gọi nói anh Phúc ngồi ngoài căn tin của một sòng bạc bên Campuchia khi 2 người đi cùng vào trong đánh bạc. Tuy nhiên, do 2 người thua bạc rồi bỏ trốn nên họ bắt anh Phúc lại làm con tin.

"Người này yêu cầu gia đình tôi mang 1.500 USD đến cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để chuộc Phúc. Tôi đề nghị họ cho tôi nói chuyện với con trai tôi để xác thực có đúng vậy không nhưng họ không đồng ý. Gia đình tôi hiện rất lo lắng cho sinh mạng của con tôi" - bà Em nói trong nước mắt.

Cũng theo bà Em, ngày 5/10, anh Phúc từ Hà Nội về Cần Thơ để hôm sau đến Công an Sóc Trăng nhận công tác. Đêm đó, Phúc xin phép gia đình đi ăn uống với bạn bè tại Cần Thơ nhưng đến sáng hôm sau thì gia đình mất liên lạc với thanh niên này.