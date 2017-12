Sơ tán dân Cầu Đuống vì vết nứt hàng chục mét

Khoảng hơn 2 tháng nay, những vết nứt chằng chịt xuất hiện tại phía Bắc chân cầu Đuống (Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) khiến người dân sợ hãi. Theo quan sát của PV Báo điện tử Infonet, vết nứt kéo dài từ méo đường mố cầu Đuống xuống tận dưới nhà dân, ảnh hưởng nhiều vị trí, đặc biệt là tại tứ nón phía hạ lưu, đe dọa an toàn giao thông khu vực cầu. Phần bờ kè xung quanh cũng sụt lún nghiêm trọng khiến cơ quan chức năng phải đặt biển báo nguy hiểm. Thông tin đo đạc tại hiện trường, vị trí tiếp giáp giữa tứ nón và tường cánh mố cầu, tại phần thân tứ nón có 4 vết nứt. Trong đó, vết nứt lớn dài 6,7m, hở rộng 8,5 cm; mặt tứ nón có 3 vết nứt, trong đó vết nứt lớn dài 3,7m; mép ngoài tứ nón hở rộng 6 cm (trôi ra ngoài 6,5cm). Ngoài ra, còn có vết nứt trên bề mặt tường chắn, có dấu hiệu chuyển vị tại khu vực tiếp giáp giữa đốt số 2 và số 3, đá hộc xây gia cố sau lưng tường chắn bị lún sụt. Theo báo cáo của đơn vị chức năng, tại khu vực bờ sông từ điểm tiếp giáp chân cầu Đuống xuất hiện vết nứt không liên tục dài 36 m. Các vết nứt có chiều hướng phát triển, gây nứt trụ cổng của nhà dân. Sân của các hộ dân dọc đường bê tông xuất biện các vết nứt hình cung. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chế độ dòng chảy qua khu vực cầu Đuống phức tạp, dòng chủ lưu áp sát bờ tả gây bào xói lòng dẫn đến bờ sông tại đây lở đứng thành. Đặc biệt, trong ngày 2/10 và 3/10/2017, một số trận mưa lớn xảy ra dẫn tới sự cố nứt trượt bờ sông, gây lún nứt công trình giao thông và nhà ở tại khu vực. Cơ quan chức năng đã phải treo biển cảnh báo và vận động người dân chủ động di dời tránh nguy hiểm. Vết nứt lớn ở gần mặt đường cầu Đuống khiến người dân sợ hãi mỗi khi phải đi qua cầu. Bà Trương Thị Vĩnh (Tổ Đuống 2, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, trước đó, nhà bà cũng có một vết nứt nhưng chỉ là nứt chân chim nhẹ ở trong sân. Sau trận mưa ngày 3/10 vừa qua thì nết nứt lớn thế này mới xuất hiện. Trước giờ chưa từng xảy ra hiện tượng tương tự. Nhiều ngôi nhà khác nằm liền kề nhà bà Vĩnh cũng bị hư hỏng nặng. Vết nứt chạy ngang dọc khắp nơi. Nghiêm trọng nhất là căn nhà của vợ chồng anh Lê Đình Quân và chị Ngọc Khánh. Ngày 3/10 vừa qua, khi phát hiện những vết nứt, chính quyền đã động viên gia đình anh Quân đi sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh hưởng của vết nứt lớn trên tường liền kề các ngôi nhà. Trụ đỡ phần tiếp giáp đã bị xô lệch. Phát hiện sự cố, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo UBND thị trấn Yên Viên, Hạt Quản lý đê số 6 huy động lực lượng phát quang toàn bộ khu vực xảy ra sự cố; di dời các hộ có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng trực, tuần tra theo dõi thường xuyên, đặt thông báo, cảnh báo khu vực xảy ra sự cố. UBND huyện Gia Lâm đề xuất UBND thành phố sớm triển khai dự án xử lý cấp bách để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Lãnh đạo thị trấn Yên Viên cho hay, chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến sự cố và chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời các hộ dân trong khu vực bị sạt lở khi cần thiết. Trước mắt, thị trấn đã hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ dân phải di dời khẩn cấp. Nếu tình trạng sụt lún tiếp tục diễn ra, thị trấn sẽ phải đề nghị UBND huyện hỗ trợ.

