Sát hại bạn gái, phi tang xác rồi chạy 300km tự tử

Ngày 15/1,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã tạm giữ hình sự Trần Hoàng Thái (SN 1989, Trà Vinh) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi sát hại bạn gái.

Theo hồ sơ ban đầu, chiều 11-1, Thái và em Thạch Thị Thảo Nguyên (SN 1990, quê ấp Rạch Mát, xã Nhị Long, huyện Càn Long, Trà Vinh) nhậu cùng nhóm bạn tại đội 3, ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng (huyện Đồng Phú, Bình Phước), đến 17 giờ 30 cùng ngày thì nghỉ.



Khu vực xảy ra án mạng. Sau đó Thái điều khiển xe máy chở Nguyên về nhà bà Nguyễn Thị Liên (1953, cùng ở đội 3, ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng). Do có tình cảm với Nguyên từ trước nên Thái và Nguyên đi bộ ra lô cao su cách nhà bà Liên khoảng 1 km để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thái và Nguyên đã xảy ra mâu thuẫn. Do không kiềm chế được nên Thái sát hại bạn gái bằng cách nhặt một khúc cây gỗ có sẵn gần đó đánh nhiều nhát vào đầu của Nguyên làm Nguyên tử vong tại chỗ.



Sau đó, Thái kéo xác của Nguyên mang giấu dưới suối cách hiện trường khoảng 15m, đồng thời dùng cỏ che phủ lại rồi đi bộ về nhà bà Liên lấy xe máy điều khiển về nhà tại tỉnh Trà Vinh. Trên đường về, Thái mua một chai thuốc rầy. Khi về đến nhà, Thái kể lại sự việc giết Nguyên cho gia đình biết đồng thời uống thuốc rầy để tự tử nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời và được gia đình động viên nên ngày 12-1, Thái đã đến Công an huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Cầu Ngang, Trà Vinh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và lập hồ sơ vụ án để điều tra.