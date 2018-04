Sắp xét xử 2 tử tù trốn trại Thọ sứt và Nguyễn Văn Tình

Theo TTXVN, TAND TP Hà Nội cho hay, hai tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989) sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8/5 tới đây trong vụ án “trốn khỏi nơi giam, giữ”.

Cùng bị đưa ra xét xử với 2 tử tù này còn có 4 bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1994, trú tại khu dân cư số 5, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1972); Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1985); Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1989, cùng trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình đều bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại Điều 389, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Theo cáo trạng, ngày 10/5/2017, Nguyễn Văn Tình bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 22/6/2017, TAND tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Thọ tử hình cũng về tội này. Cả hai tử tù này sau đó “gặp nhau” tại buồng 3, khu D, trại tạm giam T16, Bộ Công an từ ngày 1/7/2017.

Trong thời gian bị giam giữ, ngày 6/9/2017, qua hệ thống loa phát thanh của trại tạm giam, Tình và Thọ nắm được thông tin thời tiết khu vực Hà Nội có mưa bão. Cả hai đối tượng trên đã bàn bạc, lên kế hoạch vượt ngục và xé 2 cái chăn buộc thành dây dùng để bỏ trốn.

Đến khoảng 4h sáng ngày 11/9, hai đối tượng trên đã trốn thoát khỏi phòng biệt giam trại T16 rồi nhảy tường ra ngoài trại tạm giam.

Ngày 16/9/2017, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt Lê Văn Thọ khi đang trên taxi cùng bạn gái tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Ngày 17/9/2017, khi Tình đang lẩn trốn ở khu vực Mai Châu, Hòa Bình thì bị ban chuyên án của Bộ Công an bắt giữ.

Cáo trạng xác định: Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba biết Tình là người bị kết án Tử hình đã trốn khỏi nơi giam nhưng vẫn bao che, cho ăn uống, cho mượn điện thoại để liên lạc và cho mượn xe máy để Tình di chuyển trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Nguyễn Thị Phương Lan biết Lê Văn Thọ là người bị kết án Tử hình đã trốn khỏi nơi giam nhưng vẫn nghe điện thoại, giúp Thọ liên lạc với người thân, gặp Thọ và cùng thuê nhà nghỉ ở cùng với nhau, gọi xe taxi cho Thọ đi trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.