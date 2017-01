Sập tại CT khách sạn Luxury Apartment Đà Nẵng, chủ đầu tư nói gì?

Liên quan đến vụ sập giàn giáo công trình khách sạn Luxury Apartment Đà Nẵng, thông tin từ đại diện Công ty cổ phần địa ốc Alphanam- chủ đầu tư dự án Luxury Apartment Đà Nẵng cho biết, ngay trong đêm sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo đơn vị này ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường dự án, nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời cùng phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc.

"Thông tin tìm hiểu ban đầu về dự án cho biết, vị trí bị sập tại công trình khách sạn Luxury Apartment Đà Nẵng thuộc phần mái che công trình đang thi công, có độ cao chừng 9m. Các công nhân bị nạn khi đổ bê tông trần. Ngay sau khi xảy ra, chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu cùng phối hợp với chủ đầu tư để xem xét trách nhiệm cũng như đề ra phương án khắc phục sự cố”- ông Phan Anh Sơn- đại diện Tư vấn giám sát nói. Vị đại diện này cũng cho hay, sẽ có phương án hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo.

Vụ tai nạn lao động xảy ra ở sảnh tầng 1 của khu khách sạn, bị sập 1 góc giầm của mái sảnh.

Cũng theo ông Sơn, có 2 công nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu trong vụ tai nạn này. Theo ông Sơn, dầm bê tông đang đổ có chiều dài15m x20 cm, ước tính khoảng 3m3. “Rất may thời điểm xảy ra tai nạn dầm bê tông này đã đổ xong. Công nhân phía dưới đã đi hết, những người bị thương đưa đi cấp cứu là do rơi từ phía trên xuống. Cũng may là nó không đổ hẳn mà nghiêng từ từ”, ông Sơn.

Trước đó, vào khoảng 21h35 đêm 11/11, một nhóm công nhân đang thực hiện đổ dầm bê tông tiền sảnh dự án Alphanam Luxury Danang thì bất ngờ cả giàn giáo và phần bê tông đang đổ rơi sầm xuống đất. Thời điểm xảy ra tai nạn, dù công nhân đã về hết nhưng vẫn còn một số người ở lại.

Sáng 12/1, sau khi đưa người thương vào viện cấp cứu, chủ đầu tư và nhà thầu đã làm việc với cơ quan chức năng, tiến hành khắc phục sự cố để đảm bảo công trình theo đúng tiến độ.

Tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ và khách sạn cao cấp Luxury Apartment, nằm trên địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Vào thời điểm này, khi các công nhân tiến hành đổ bê tông mái sảnh của khách sạn. Sau khi đổ xong, các công nhân tiến hành là mặt bằng thì mái bị nghiêng và sập một góc của mái sảnh. Nhà thầu xây dựng Delta là đơn vị thi công công trình, được biết lỗi là do nhà thầu chống giáo vào đường dốc nên bị trượt chân giáo.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng cũng đã điều 5 xe cùng nhiều cán bộ đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm người bị nạn. Trong khi đó tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, có 4 nạn nhân được đưa đi điều trị, trong đó 2 người bị xây xát nhẹ, còn 2 người phải nhập viện với chấn thương ở chân và phần mềm.