Sập “bẫy rượu”, nhiều thiếu nữ bị “yêu râu xanh” xâm hại tập thể

Mời bạn gái nhí quen trên mạng đi nhậu rồi hiếp dâm tập thể



Ngày 24.10 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố bắt tạm giam Đ.Q.H (16 tuổi) và 6 đối tượng khác cùng trú ở xã Nhơn Hải, Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) để làm rõ hành vi hiếp dâm tập thể một bé gái 14 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, tối 30.9.2017, nhóm 10 thiếu niên do Đ.Q.H (16 tuổi, ở xã Nhơn Hải, Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cầm đầu tổ chức nhậu tại bờ kè ven biển xã Nhơn Hải. Nhóm này nhắn tin trên mạng xã hội mời bạn mới làm quen là Phương (14 tuổi) và một bạn nữ xuống chơi.

Lường Văn Tuấn và Lèo Văn Hoàng. (Ảnh Công an Sơn La)

Đến khoảng 23h cùng ngày, Phương và người bạn đòi về thì được Đ.Q.H. cử 2 người trong nhóm chở về. Tuy nhiên, trên đường về, Phương bị Đ.Q.H và nhóm bạn nhậu khống chế và thay phiên nhau thực hiện hành vi hiếp dâm, dâm ô bé gái.

Sau khi được Phương kể lại chuyện bị xâm hại tình dục, gia đình cô bé đã làm đơn tố cáo cơ quan điều tra.

Uống rượu đến khuya, 2 bé gái bị 2 “yêu râu xanh” xâm hại

Cũng trong tháng 9 vừa qua, Công an TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) đã khởi tố Lường Văn Tuấn (SN 1998, ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) và Lèo Văn Hoàng (SN 1998, ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo Tuấn, Hoàng khai nhận, đêm 27.9.2017, hai đối tượng và một số bạn rủ nhau uống rượu tại phòng trọ ở phường Chiềng Sinh (TP.Sơn La) thì thấy 2 bé gái (cùng 13 tuổi) đi ngang qua.

Hai thanh niên 19 tuổi nảy sinh ý định xâm hại tình dục với 2 cháu nên đã rủ 2 cháu bé uống rượu đến khuya rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thiếu nữ uống bia say mềm bị 3 “ông anh” cưỡng hiếp

Trước đó, cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã bắt giữ 3 thanh niên là Vương Tuấn Ninh (SN 1995), Trần Đình Tân (SN 1995) và Nguyễn Hồng Hà (SN 1993, đều ở xã Quất Động) để làm rõ hành vi hiếp dâm cô bé tên Hoài (chưa tròn 16 tuổi).

Theo điều tra, Hà làm quen với Hoài rồi rủ nhau đi chơi. Tối 3.9.2017, Hà cùng Hoài và Tân cùng nhau đi ăn nhậu. Sau khi đi chơi về, Hà rủ Hoài về nhà mình ngủ và giao cấu với cô bé.

Sáng hôm sau (4.9.2017), Hà và Tân đi xe máy tới nhà đón Hoài đi chơi. Sau đó, Tân rủ Hoài về nhà mình ăn nhậu và gọi điện rủ thêm cả Vương Tuấn Ninh tham gia.

Do uống nhiều bia với 3 “ông anh” nên Hoài say nằm gục xuống sàn nhà. Thấy vậy, Tân, Ninh, Hà nảy sinh ý đồ “quan hệ” tập thể với Hoài. Lợi dụng Hoài say bia, 3 thanh niên khống chế cô bé rồi thay nhau cưỡng bức.

Cái kết “đắng” cho yêu râu xanh hiếp dâm tập thể

Tháng 9.2014, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Hạ (SN 1987), Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Tiến (SN 1993, cùng ở Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h30 ngày 24.5.2013, một nhóm thanh niên gồm 3 người trên và một số đối tượng đi hát karaoke cùng với em Thúy (SN 1998, học sinh lớp 9).

Tới nửa đêm, một số đối tượng về thẳng nhà, số thanh niên còn lại đi chơi tiếp đến rạng sáng hôm sau. Lúc này, Hưng rủ cả bọn vào nhà nghỉ thuộc xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc) để thuê phòng ngủ lại, trong đó có Tiến và Hạ. Thấy Thúy say bia, cả bọn đã có hành vi hiếp dâm nữ sinh lớp 9.

Mặc dù, Phương khóc lóc van xin nhưng nhóm thanh niên vẫn cố tình thực hiện hành vi của mình.

Hiếp dâm xong, đến 5 giờ sáng thì tất cả bỏ về, còn mình Hưng ngủ lại với Phương đến 7 giờ sáng mới về.

Tại phiên xét xử ngày 8.9, nhóm đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hưng và Tiến cùng 16 năm tù giam, bị cáo Hạ 13 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

*Tên các nạn nhân đã được thay đổi.