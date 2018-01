Sản nhi Quảng Ninh cứu thành công hai ca tim bẩm sinh ngày đầu năm

Ngày 01/01/2018, Khoa Ngoại & Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận 2 bệnh nhi là bé Đặng Văn T.(dân tộc Dao, 05 tháng tuổi, ở xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) và Lê Bảo N.(3 tháng tuổi, ở xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên). Cả 2 trường hợp vào viện trong tình trạng thở nhanh, mệt nhiều kèm theo bú kém, được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm, siêu âm tim và chụp X-Quang cho thấy hình ảnh Đậm rốn phổi; hình ảnh Thông liên thất lỗ lớn quanh màng lan dưới van động mạch chủ, đường kính phía đường ra thất phải 13mm, hở van 2 lá. Chẩn đoán Thất phải hai đường ra thể thông liên thất dưới van động mạch chủ.

Nhận định đây là trường hợp tim bẩm sinh cần xử lý ngay, các bác sĩ Khoa Ngoại & Chuyên khoa đã mời ê-kíp can thiệp cấp cứu của Trung tâm tim mạch ( Bệnh viện Nhi Trung ương) đến hội chẩn cấp cứu, qua hội chẩn chuyên khoa các bác sĩ chỉ định Phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất; phương pháp gây mê nội khí quản cho trẻ.

Ca mổ đầu tiên được bắt đầu thực hiện lúc 10 giờ 50 phút, các bác sĩ tiến hành thiết lập hệ thống máy tuần hoàn ngoài cơ thể tại chỗ và tiến hành mở ngực, bộc lộ tim bệnh nhân... Sau khi mở tim, quan sát thấy lỗ thông liên thất có kích thước 15x20 mm, các bác sĩ tiến hành đóng lỗ thông liên thất bằng mảnh màng ngoài tim cho trẻ.

Trường hợp thứ hai bé Lê Bảo N.(3 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng thở nhanh, mệt nhiều, bú giảm… Sau khi thăm khám, và hội chẩn với các Bác sĩ Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung ương, bé được chẩn đoán bị Thông liên thất dưới 2 van động mạch và chỉ định Phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất ngày sau ca phẫu thuật của bé Đặng Văn T.(05 tháng tuổi) trước đó.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, hai ca Phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất đã thành công tốt đẹp. Hiện tại mạch và huyết áp bệnh nhân ổn định. Trẻ đang theo dõi đặc biệt tại Phòng hậu phẫu- Khoa gây mê hồi tỉnh bệnh viện. Kíp phẫu thuật do Ts,Bs Nguyễn Lý Thịnh Trường; Bs Trịnh Trương Tuyên; Bs Nguyễn Văn Luyện; Bs Lương Trung Kiên cùng các kỹ thuật viên thực hiện. Thành công này là một tín hiệu vui và điều kiện thuận lợi cho hàng ngàn bệnh nhân bị các bệnh lý về tim bảm sinh, đặc biệt là trẻ em tại tỉnh Quảng Ninh.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, đây là ca phẫu thuật tim hở cấp cứu bệnh nhân đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện. Thể hiện nỗ lực rất lớn của bệnh viện, bởi trong thời gian rất ngắn công tác chuẩn bị cho ca phẫu thuật tim hở được thực hiện khẩn trương, có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm tim mạch trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) từ trang thiết bị, thăm khám, hội chẩn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân khi thực hiện ca phẫu thuật tim hở phức tạp tại bệnh viện.

Thành công này mở ra bước tiến mới cho sự phát triển của tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đem lại nhiều cơ hội sống cho các trẻ bị dị tật tim bẩm sinh.

Bệnh lý tim bẩm sinh do nhiều nguyên nhân, phần lớn liên quan bất thường phát triển trong giai đoạn tim được hình thành cấu trúc. Các dấu hiệu nhận biết bệnh tim ở trẻ ngay tháng đầu đời, như: Xuất hiện da tím ngay sau khi đẻ, thở nhanh hơn so với trẻ bình thường khi không bú hoặc lúc nằm ngủ, khi bú trẻ thở gấp, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng phổi tái phát, vã mồ hôi nhiều do trẻ phải gắng sức quá mức…

Bác sĩ lưu ý: Các tật về tim bẩm sinh hoàn toàn có thể được phát hiện bằng siêu âm chẩn đoán trước sinh và sau sinh. Nếu được phát hiện và can thiệp sớm, 98% bệnh nhân tim bẩm sinh có thể chữa được và trở về cuộc sống như người bình thường.