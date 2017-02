Ông Nguyễn Xuân Chiến - quyền giám đốc Cty TNHH cáp treo Fanxipan Sa Pa cho biết: Mưa đá và băng tuyết bắt đầu rơi từ khoảng 14h hôm nay và rơi nhiều đợt. Băng giá đọng lại bao phủ dọc đường, từ khu vực sân ngắm mây khu vực nhà ga đến tới đỉnh chóp của Fansipan.

Sa Pa: Mưa đá rơi phủ trắng đỉnh Fanxipan.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, đó không phải không phải băng tuyết, chỉ là mưa đá chiều hôm nay (ngày 3/2 – PV) tạo thành và xuất hiện ở quanh khu vực đỉnh Fanxipan, độ cao khoảng 3.000 m trở lên.

“Đó không phải là băng tuyết. Do mưa đá trong ngày hôm nay kéo dài, hạt đá rơi dày khi rơi xuống mặt đất thì liên kết lại với nhau như băng giá phủ kín đường đi và quanh khu vực đỉnh Fanxipan” – ông Hải khẳng định.

Theo ông Hải, nhiệt độ trên đỉnh Sa Pa khoảng 2 độ C, còn khu vực trung tâm thị trấn Sa Pa đang là 12 độ C; trưa nay đo được là 13 độ C. Do vậy, khu vực trung tâm thị trấn Sa Pa rất khó có băng giá xuất hiện.