Nghi can nổ súng bắn chết người ở Biên Hòa là CSGT

Đầu giờ chiều nay (7/1), trao đổi với PV Kiến Thức , bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (phụ trách lĩnh vực báo chí) xác nhận nghi can nổ súng giết người là cán bộ Công an, công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Đồng Nai.

Kiến Thức, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa cho biết, nghi can nổ súng đã bị bắt giữ và vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý. Hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người tử vong. Nghi can được xác định là trung úy CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, trả lời, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa cho biết, nghi can nổ súng đã bị bắt giữ và vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.

Trước đó tối 6/1, 2 nam thanh niên đi chung xe máy đến khu nhà trọ ở KP6, phường Trung Dũng rồi đi vào căn nhà trọ của anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê TP.Hải Phòng). Lúc này, anh Hải cùng người bạn đang ở trong phòng trọ thì đối tượng nói trên bước vào, chỉ thẳng vào mặt anh Hải và hỏi “Mày có phải là Hải không?” rồi bất ngờ rút súng bắn vào đầu nạn nhân.

Ngay sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Những người ở khu nhà trọ đã vội chạy đến và đưa anh Hải vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân tử vong.

Chỉ vào giờ sau khi gây án, hung thủ đã bị Công an bắt giữ. Nghi can được xác định là trung úy CSGT, công tác tại PC67, Công an tỉnh Đồng Nai. Theo lời khai của nghi can, nguyên nhân vụ nổ súng do Hải quen một thiếu nữ 18 tuổi (là con gái của người yêu viên CSGT nói trên) nhưng không được mẹ cô gái đồng ý.

Tối cùng ngày, nghe người yêu than phiền, đối tượng đã rủ người bạn đến nhà Hải nói chuyện và xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.