Rồng rắn về quê nghỉ lễ 30/4: Hà Nội tắc mọi cửa ngõ

Khoảng 17h chiều nay, tại các tuyến phố ở Hà Nội như Tây Sơn, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Xã Đàn... xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Nhiều phương tiện nhích từng mét để thoát khỏi khu vực ùn tắc. Ảnh: Đoàn Bổng Đường Tây Sơn hướng đi Nguyễn Trãi tắc nghẹt giờ tan tầm cuối tuần. Ảnh: Đoàn Bổng Đường Tây Sơn cả hướng đi lên trung tâm TP và hướng về Nguyễn Trãi đều trong tình trạng kẹt cứng các phương tiện. Ảnh: Đoàn Bổng Đường Trường Chinh cũng kín đặc các phương tiện. Ảnh: Đoàn Bổng Ùn ùn các phương tiện từ Ngã Tư Sở đổ về Hà Đông. Ảnh: Đoàn Bổng Theo ghi nhận của PV, ngay từ chiều nay lượng khách đổ ra đường về quê, đi chơi xa khá đông khiến cho nhiều tuyến phố Hà Nội trở nên ùn tắc kéo dài. Tại các tuyến đường Giải Phóng, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng… lượng người và phương tiện về chiều càng trở nên đông đúc. Trong khi đó, tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình lượng khách lại vắng vẻ khác thường so với các kỳ nghỉ lễ trước đây. Nguyên nhân được đại diện các bến xe nhìn nhận là do người dân sử dụng xe cá nhân về quê, đi chơi xa; một phần còn do xe hợp đồng trá hình hoạt động len lỏi bắt khách khắp ngõ khách trong thành phố. Bến xe Giáp Bát thưa vắng, đến 17h không xảy ra tình trạng quá tải. Ảnh: Trần Thường Tuy nhiên, bên ngoài bến xe Giáp Bát, dọc tuyến đường Giải Phóng hướng ra khỏi thành phố xảy ra ùn tắc kéo dài. Ảnh: Trần Thường Đường Giải Phóng giao với các điểm cắt Đại Từ, Kim Đồng, Nguyễn Hữu Thọ kẹt cứng các phương tiện. Ảnh: Trần Thường Đường Giải Phóng hướng ra khỏi thành phố ùn tắc kéo dài. Ảnh: Vũ Điệp Khu vực Linh Đàm lúc 18h20. Ảnh: Duy Khánh Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ 30/4 khiến các cửa ngõ Hà Nội tắc nghiêm trọng, nhất là cửa ngõ đường Giải Phóng đi Pháp Vân, quốc lộ 1. Ảnh: Trần Thường Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ ùn tắc nên người dân băng qua đường hồ Linh Đàm để thoát tắc. Ảnh: Trần Thường Người dân chờ đợi về quê đoạn Giải Phóng, gần bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Trần Thường

